Transportes trabaja en el nuevo estudio por tramos del tren Santander-Bilbao y Cantabria pide "pasar a la acción"

Archivo - El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, se reúne con la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga - JUANMA SERRANO-EUROPA PRESS - Archivo

La presidenta asegura que se trata de un proyecto "irrenunciable" para la región y su Gobierno

SANTANDER, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria (PP) ha instado al Ministerio de Transportes (PSOE) a "pasar a la acción" y "desbloquear" el proyecto del tren Santander-Bilbao, que es "irrenunciable" para la comunidad y su Ejecutivo regional.

Así lo ha pedido este lunes la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, en un acto que ha contado también con la presencia del secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, quien, en relación a este proyecto, ha señalado que se trabaja en el pliego para licitar la redacción del nuevo estudio de viabilidad para el tren de altas prestaciones entre Santander y Bilbao anunciado el pasado 21 de julio por el ministros, Óscar Puente.

Como éste ya avanzó el pasado 21 de julio, el nuevo estudio se estructura en tres tramos separados (Bilbao-Castro Urdiales; Castro-Urdiales-Laredo, y Laredo-Santander) y en él se plantea un enfoque que pasa por "centrar más la estación de Castro Urdiales en el núcleo urbano".

"Estamos trabajando en el pliego del estudio con este nuevo planteamiento", ha señalado Santano este lunes.

Tras estas palabras, la presidenta de Cantabria ha dado la "bienvenida" a este nuevo estudio y ha deseado que "se inicie de inmediato". "Es importante porque sabemos que lo que se empieza tarde o temprano se termina", ha dicho.

Buruaga sí ha reconocido ante el secretario de Estado que le "decepcionó" cuando el Ministerio anunció que se iban a "retomar desde cero los estudios".

"Pese a todas las promesas, nos quedamos fuera del Corredor Ferroviario atlántico; nos quedamos fuera de los Presupuestos Generales del Estado y tres años después del estudio de alternativas pues la decisión del Ministerio nos devuelve a la casilla de salida. La conclusión del estudio de viabilidad es que se necesita otro estudio", señaló.

En este sentido, Buruaga ha advertido en el Gobierno de Cantabria "no nos resignamos a la nada". "Yo no me voy a bajar de este burro, hay que cumplir la palabra dada a los cántabros. Sabemos que nuestra conexión con el País Vasco y nuestra salida a Europa, es cara, es compleja; sabemos que también todo lleva su tiempo, pero yo tengo que decir que es irrenunciable para Cantabria, para su Gobierno y que vamos a seguir reclamando pasar a la acción, que se desbloquee el proceso, que se inicie de inmediato", ha aseverado.

La presidenta ha realizado estas declaraciones durante su asistencia, en Delegación del Gobierno, al acto de firma del protocolo general de actuación para la reordenación ferroviaria que permita la supresión de los pasos a nivel y la adaptación de la línea de alta velocidad en Reinosa.