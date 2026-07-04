Trasladado en helicóptero con urgencia un lebaniego de 91 años tras sufrir un infarto

Imagen del traslado en el helicópteo medicalizado del Gobierno de Cantabria - 112 CANTABRIA

SANTANDER 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un vecino de Liébana de 91 años ha sufrido un infarto repentino este viernes en Tama (Cillorigo de Liébana) y ha sido trasladado urgentemente por el helicóptero medicalizado del Gobierno de Cantabria hasta el Aeropuerto para que sea atendido en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla.

El hombre ha recibido una primera asistencia en el Centro de Salud de Potes, y posteriormente una ambulancia le ha transportado hasta el helipuerto de Tama, desde donde la aeronave le ha llevado hasta el Aeropuerto Seve Ballesteros-Santander, en cuya pista le esperaba otra ambulancia que le ha dejado en Valdecilla.

La víctima ha estado en todo momento bajo la supervisión de un médico y una enfermera del 061 y el apoyo del facultativo del helicóptero, ha informado el Centro de Atención a Emergencias 112 Cantabria, que ha movilizado el dispositivo en la tarde de este viernes.