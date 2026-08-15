Un trasladado a Valdecilla por el vuelco de un coche en la A-8 a la altura de Beranga

El vehículo volcado en el kilómetro 185,9 de la autovía A-8, a la altura del municipio de Hazas de Cesto. - 112 CANTABRIA

SANTANDER, 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los servicios sanitarios del 061 Cantabria han trasladado esta madrugada al Hospital Universitario Marqués de Valdecilla a una persona que viajaba en un vehículo que ha volcado en el kilómetro 185,9 de la autovía A-8, a la altura de la localidad de Beranga (Hazas de Cesto).

El accidente de tráfico se ha producido cerca de las 5.30 horas de este sábado, cuando el Centro de Atención a Emergencias 112 Cantabria ha movilizado hasta el lugar al Cuerpo de Bomberos del Ejecutivo regional, el propio 061, la Guardia Civil de Cantabria y personal de mantenimiento de carreteras.

Los dos ocupantes ya se encontraban fuera del vehículo a la llegada de los bomberos, que han retirado el automóvil del arcén, ha informado el 112.