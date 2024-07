El traslado de pacientes a consultorios se ofrece a 56 municipios y las ayudas se aprobarán estos días

Los consejeros de Salud y de Fomento reiteran que no se van a cerrar consultorios rurales



SANTANDER, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El plan de transporte habilitado por el Gobierno de Cantabria para trasladar pacientes centros sanitarios si en su consultorio no hay médico este verano se ha ofrecido a 56 municipios de la región, que son los que podrán solicitar las ayudas previstas para financiar los costes de estos desplazamientos, con una dotación inicial de 300.000 euros aunque la partida se podrá ampliar si es necesario.

El decreto que las regula se aprobará este jueves, 11 de julio, en la reunión semanal del Ejecutivo, o si no en la de la próxima semana, y tendrán carácter retroactivo, con fecha del pasado día 1 de junio. Se podrán pedir para servicios que se presten hasta el 30 de septiembre.

En los primeros días, desde que se anunció esta iniciativa y hasta la fecha, no se ha solicitado ningún servicio de taxi (también se puede realizar en otros medios de transporte), ya que había "pocos" centros de Atención Primaria sin cobertura médica, según ha indicado este lunes el consejero de Salud, César Pascual, en una rueda de prensa que ha ofrecido junto al titular de Fomento, Roberto Media.

En su comparecencia ante los medios ambos han negado el cierre de consultorios rurales: "No hay ni va a haber" y no se va a "cerrar ningún consultorio", han sentenciado, para explicar al respecto que siempre estarán atendidos por un profesional de enfermería.

Además, han rechazado las críticas de los partidos de la oposición al asegurar que la administración regional se ha reunido con "todos" los alcaldes afectados por este problema, a los que se ha ofrecido el servicio y la ayuda (de carácter voluntario) y se han remitido también las agendas médicas y la planificación de asistencia en verano.

Pascual y Media han explicado que las ayudas, de concesión directa, tienen carácter voluntario, y los ayuntamientos las podrán solicitar para financiar el servicio de traslado de pacientes en "días puntuales" de este verano en los que carezcan de médico en los consultorios rurales hasta centros sanitarios de cabecera de la zona básica de salud y garantizar la asistencia.

ES UNA SOLUCIÓN, NO UN PROBLEMA

Se podrán derivar a través de distintos medios, como minibuses, taxis, VTC o vehículos de propiedad municipal. "Lo que toca es dar una solución rápida y eficaz a los vecinos afectados y es lo que vamos a hacer", ha asegurado Media, resaltando que "este sistema de transporte a demanda no es un problema, es una solución". Y "una solución nunca puede ser un problema", ha apostillado

El consejero de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente ha expresado así su convencimiento sobre el carácter positivo de esta medida, que "va a permitir una mejor atención de estos municipios a lo largo del verano".

Y para facilitar la organización de este transporte de pacientes a demanda, la Consejería de Salud ha comunicado el pasado mes a "todos" los ayuntamientos los períodos concretos en que se van a ver afectados por la falta puntual de cobertura sanitaria.

Tanto Media como Pascual se han puesto a disposición de los ayuntamientos para aclarar cualquier duda sobre este sistema de transporte de pacientes a demanda, recordando que no es obligatorio y que aquellos municipios que no estén de acuerdo con este programa de ayudas "deberán renunciar explícitamente a la subvención".

El titular de Fomento ha considerado que con la medida acordada "a peor no va a ir" la situación, por lo que ha rechazado que se haga "demagogia barata".

Por su parte, el consejero de Salud ha aprovechado para calificar como "auténtica crisis sanitaria" la situación de falta de profesionales que se está viviendo este verano, aunque en Cantabria "no es como la de otras comunidades autónomas".

"Hemos hecho encaje de bolillos" para favorecer "la mejor cobertura posible, redistribuyendo profesionales y contratando a los médicos disponibles", ha valorado.

Así, la situación ahora "no es muy diferente" a la del ejercicio anterior, al haber entre un 5 y 7 por ciento más de días sin médico que entonces, según ha cifrado.

DIFERENCIAS

Como principales diferencias con respecto al verano pasado, el consejero del ramo ha citado la notificación de la previsible ausencia de médicos con antelación; el que "este año no había médicos y el pasado sí"; y que en 2024 el Gobierno regional ha ofrecido una alternativa para quien no disponga de medios propios de transporte al centro de salud los días que no haya disponibilidad de médicos.

Por todo eso, ha rechazado las críticas de la oposición, que "solo sabe de populismo y demagogia". Y además, Pascual también ha afeado la "deslealtad institucional" con el Sistema Nacional de Salud (SNS) por parte del Ministerio de Sanidad, "que no ha hecho sus deberes" para poder contratar profesionales.

Una situación que ha vinculado con la falta de agilización del proceso de homologación de titulados extranjeros para paliar el déficit de médicos y que afecta a unos 30.000 formados, según cifras de asociaciones que les representan.