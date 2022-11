Treinta alumnos comienzan tres cursos del programa 'Claudia' para parados de larga duración

SANTANDER, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Empleo y Desarrollo Empresarial de Santander, Daniel Portilla, ha dado la bienvenida esta semana a los 30 alumnos que han comenzado tres cursos puestos en marcha por el Ayuntamiento de Santander a través del programa 'Claudia', destinado a parados de larga duración.

En concreto, los tres cursos que han dado comienzo son 'English for communication in the workplace', que ha arrancado en la Agencia de Desarrollo Local; 'Marketing Digital', en el CEFEM del Barrio Pesquero; y 'Alfabetización informática', en Ceinmark.

Portilla ha visitado las tres sedes en las que se desarrollan los cursos y ha felicitado a los 30 alumnos elegidos para realizar estos cursos en los que se ofrece formación técnica a través de clases y talleres en los que van a desarrollar sus habilidades sociales y sus competencias.

"La ayuda a los desempleados es una prioridad absoluta para el Ayuntamiento de Santander, y, por ello, nos volcamos constantemente para encontrar fórmulas y desarrollar programas que les ayuden a encontrar un puesto de trabajo", ha señalado Portilla.

El edil santanderino ha recordado que el programa 'Claudia' comenzó el 1 de agosto con la contratación de una técnico en orientación laboral, que se ha encargado de analizar los perfiles de los desempleados de la ciudad trasladados desde el Servicio Cántabro de Empleo.

A partir de ahí se ha hecho un estudio de diagnóstico de la empleabilidad para esos perfiles, de manera que se han podido programar, de momento, los tres cursos que acaban de comenzar y en los que participan 10 personas en cada uno.

Portilla ha recordado que el programa 'Claudia', para el que se ha recibido una subvención de los fondos europeos de 390.000 euros, está planificado para 65 personas y se basa en la aplicación de itinerarios individuales y personalizados de empleo dirigidos a desempleados de larga duración.

Se van a desarrollar actuaciones para facilitar la adquisición de conocimientos técnicos y habilidades adecuadas para desempeñar un trabajo, así como el reciclaje y actualización de conocimientos, tecnologías o nuevas tendencias.

De promedio, por cada persona se facilitan 180 horas de formación teórica y 90 horas de prácticas profesionales no laborales en empresas.

También se ofrecen actividades de información, ayuda técnica y asesoramiento que los usuarios puedan requerir para la realización de acciones de búsqueda activa de empleo, como la elaboración del currículum vitae, técnicas de búsqueda de empleo y conocimientos del mercado de trabajo, oportunidades y oferta formativa existente.

Además, se realiza un seguimiento y acompañamiento de los participantes durante el desarrollo del itinerario personalizado, así como al inicio de la incorporación laboral.

Los participantes tienen derecho a percibir un incentivo que será de 19 euros por cada hora completa de participación en una actividad del servicio de orientación profesional como el diagnóstico de empleabilidad, elaboración del perfil y diseño de itinerario, las acciones de orientación laboral o los talleres de competencias transversales.

Además, recibirán otros 19 euros por cada día de asistencia a acciones de formación no formal, tanto teóricas como prácticas.

Portilla ha indicado que este incentivo pretende suplir gastos en que puedan incurrir los participantes tales como transporte, alojamiento, manutención, conciliación y otros derivados de su asistencia a las acciones previstas. Para justificar el derecho a su percepción será suficiente con acreditar la asistencia a las acciones del itinerario.