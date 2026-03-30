Tres personas trasladadas a Valdecilla por inhalar humo tras incendiarse el salón de un piso en Santander

Archivo - Ambulancias del 061 en Urgencias de Valdecilla.-ARCHIVO - 061 - Archivo

SANTANDER 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

Tres personas han sido trasladadas esta tarde al Hospital Universitario Marqués de Valdecilla por inhalación de humo tras declararse un incendio en el salón de una vivienda ubicada en un bloque de pisos de la calle San Fernando 82, en Santander.

Todas ellas han sido llevadas al centro hospitalario por precaución y no revisten gravedad, según han informado a Europa Press fuentes del Ayuntamiento.

El Centro de Atención a Emergencias 112 Cantabria ha recibido el aviso sobre las 15.30 horas y hasta el lugar ha movilizado a los bomberos del Consistorio, Policía Nacional, Policía Local y sanitarios del servicio 061.

A estas horas, los efectivos santanderinos han dado por finalizada la intervención tras ventilar la vivienda.