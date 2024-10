El TSJC falla que los cinco días de permiso retribuido en Forgings & Castings sean en jornadas hábiles

SANTANDER 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) ha dado la razón a los trabajadores de Forgings & Castings al establecer que los cinco días de permiso retribuido por circunstancias familiares graves de la plantilla de esta fábrica de Reinosa sean en jornadas hábiles o laborables y no naturales.

Lo determina así en una sentencia la Sala de lo Social del TSJC en la que estima los recursos de suplicación interpuestos por los sindicatos Comisiones Obreras y USO contra el fallo del Juzgado de lo Social número 3 de Santander, que en mayo de este año respaldó que dicho permiso, por enfermedad, hospitalización o intervención quirúrgica de miembros de la familia, fuera disfrutado en jornadas naturales.

Esa resolución, a raíz de una demanda de la Federación de Industria de CCOO contra la empresa y el comité (UGT, USO Y CSIF) y que queda revocada, coincidió en el tiempo con otra del juez de lo Social 5 de la ciudad, que dictó en cambio que los permisos por fallecimiento, accidente o enfermedad de familiares (de empleados de Ecrimesa) computan sobre días hábiles o de trabajo laborable efectivo, y no sobre jornadas naturales.

Ahora, el alto tribunal cántabro se ha pronunciado sobre esta cuestión a propósito de la demanda de conflicto colectivo planteada por CCOO contra la interpretación de Forgings & Castings sobre los días de disfrute de estos permisos, reconociendo que la plantilla de la planta campurriana puede hacerlo en días hábiles y no naturales, como consideraba la empresa apelando al convenio colectivo, que recoge la regulación de los mismos.

"Entendemos que no es posible considerar que los días de permiso que prevé el referido precepto convencional puedan ser naturales, dado que ello sería contrario al contenido del artículo 37.3 b) del ET", el Estatuto de los Trabajadores, han concluido los magistrados de la Sala de lo Social del TSJC en su sentencia, dictada a principios de este mes y que no es firme, toda vez que contra la misma cabe interponer recurso de casación ante el Supremo para unificación de doctrina.

ACLARAR CRITERIOS Y ENSANCHAR DERECHOS DE LOS TRABAJADORES

Tras conocerse la postura de los magistrados del alto tribunal cántabro, Comisiones Obreras ha destacado que se trata de una sentencia "muy importante" para "aclarar criterios" sobre la interpretación de los permisos y "ensanchar los derechos" de los trabajadores de Forgings & Castings, que "han visto rechazados sus permisos desde la entrada en vigor del Real Decreto que incorporaba nuevas medidas de conciliación el 30 de junio de 2023".

Y aunque la empresa puede recurrir el fallo del TSJC, la Federación de Industria de CCOO cree que se ha dado "un paso fundamental" para la plantilla de esta fábrica, compuesta por más de medio millar de personas, pero también de otras, al establecerse que los días de permiso retribuido comenzarán en el primer día laboral -como se había reconocido hasta ahora- y los cuatro siguientes se desarrollarán también durante jornadas hábiles.

SE SIENTA UN IMPORTANTE PRECEDENTE

USO ha valorado igualmente de forma positiva la sentencia de la Sala de lo Social, que garantiza que los trabajadores puedan disfrutar de su derecho a ausentarse del trabajo para atender situaciones familiares graves "con justicia y equidad" y sin que se vean perjudicados por el uso de días no laborables.

"La sentencia refuerza la protección de los derechos de los trabajadores, destacando la importancia de aplicar correctamente los convenios colectivos en favor de los empleados", ha enfatizado este sindicato, que cree que se ha "sentando un importante precedente" para futuras interpretaciones de los derechos laborales en Cantabria.