El túnel de Somaconcha se cortará al tráfico sentido Palencia del 3 al 6 de noviembre salvo en horario nocturno - MINISTERIO DE TRANSPORTES

SANTANDER 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las obras que realiza el Ministerio de Transportes en el túnel de Somaconcha, en la autovía A-67, obligarán a cortar al tráfico, sentido Palencia, desde el próximo lunes, 3 de noviembre, al jueves 6, salvo en horario nocturno, cuando la circulación estará permitida por un carril de la calzada de 20.00 a 7.00 horas.

Se establecerá un itinerario alternativo debidamente señalizado a través de la carretera N-611.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible continúa ejecutando las obras de modernización de los túneles de Gedo, Somaconcha, Lantueno, Las Caldas, Riocorvo y Pedredo, situados en la autovía A-67, en Cantabria, con un presupuesto total de 31,3 millones de euros (IVA incluido) financiado por Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

El departamento de Óscar Puente ha informado que, en el desarrollo de estos trabajos, se va a llevar a cabo el extendido de la capa de rodadura con aglomerado asfáltico en la calzada sentido Palencia del túnel de Somaconcha.

Por ello, y para garantizar la seguridad de los trabajadores y usuarios, a partir del lunes 3 de noviembre a las 7.00 horas se producirá el corte de la calzada de la autovía A-67 en sentido Palencia, en el tramo comprendido entre los kilómetros 157 y 144.

En horario nocturno, de 20.00 a 7.00 horas, la calzada permanecerá abierta con un carril cortado donde se dejará la maquinaria del extendido del aglomerado. Los transportes especiales deberán tener en cuenta esta limitación al paso por el túnel.

Para asegurar la fluidez del tráfico durante dicha afectación, se habilitará un itinerario alternativo, debidamente señalizado, por la carretera N-611, con salida en el enlace 157 de la A-67 y reincorporación a la autovía en el enlace de Santiurde de Reinosa.

La afectación en este tramo durará previsiblemente hasta el día 6 de noviembre.