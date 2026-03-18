Turismo convoca ayudas para la mejora de albergues de peregrinos gestionados sin lucro

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SANTANDER, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Turismo ha convocado subvenciones destinadas a actuaciones de mejora en albergues de peregrinos gestionados por asociaciones, entidades religiosas y otras entidades sin ánimo de lucro por un importe total de 32.000 euros.

El Boletín Oficial de Cantabria (BOC) recoge este miércoles el extracto de la resolución por la que se convocan estas ayudas, que tienen como finalidad impulsar inversiones en los albergues ubicados en las dos rutas de peregrinación reconocidas por la UNESCO que discurren por Cantabria: el Camino de Santiago Norte y el Camino Lebaniego.

Según ha informado el Gobierno, las actuaciones financiables incluyen trabajos de insonorización horizontal y vertical, como la instalación de ventanas o miradores; obras en materia de accesibilidad para personas con movilidad reducida; así como la instalación de sistemas de climatización o aire acondicionado.

También se contemplan obras de reforma, modernización y acondicionamiento de unidades alojativas, incluidos baños y sustitución de sanitarios, además de la implantación de soluciones de domótica y medidas de eficiencia energética, como la instalación de placas solares. Del mismo modo, serán subvencionables la mejora de cocinas, incluyendo equipamiento, maquinaria y menaje, la implantación de redes wifi o el acondicionamiento y/o rehabilitación de cubiertas.

Finalmente, se financiarán gastos relacionados con la redacción de proyectos de obra y/o reforma de las instalaciones, los gastos derivados de la renovación de instalaciones eléctricas y de fontanería, así como la adquisición de mobiliario y equipamiento que garanticen una mejora en la prestación del servicio de hospitalidad en el albergue.

El plazo para presentar solicitudes será de 15 días hábiles a partir de este jueves 19 y las solicitudes de subvención, dirigidas al consejero de Cultura, Turismo y Deporte y debidamente firmadas por el representante legal de la entidad solicitante, se formularán siguiendo el modelo oficial que figura como anexo de la resolución de convocatoria, cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones ( https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria...).

El modelo de solicitud podrá obtenerse también en el Portal Institucional del Gobierno de Cantabria (www.cantabria.es) o en el espacio 'Web del profesional' de la página web de la Dirección General de Turismo y Hostelería (www.turismodecantabria.com).

Las solicitudes, deberán presentarse a través del Registro Electrónico General del Gobierno de Cantabria, disponible en la sede electrónica del Gobierno de Cantabria (https://sede.cantabria.es).