Turismo organiza un viaje con periodistas estadounidenses para dar a conocer los atractivos de Cantabria. - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, a través de Cantur, ha organizado un viaje de prensa dirigido a periodistas de medios estadounidenses con el objetivo de dar a conocer los atractivos de Cantabria y reforzar la promoción turística del norte de España en Estados Unidos.

La acción, que se desarrolla entre los días 23 y 25 de septiembre, se organiza en colaboración con la Oficina Española de Turismo (OET) de Nueva York y la marca España Verde, ha indicado el Ejecutivo autonómico en nota de prensa.

La iniciativa da continuidad a la presentación de la alianza turística que tuvo lugar el pasado año en Nueva York, en el marco de la acción promocional 'Norte Diem', que reunió a agentes de viaje y medios especializados.

En el viaje participan cuatro periodistas, colaboradores de diferentes medios de comunicación y publicaciones especializadas en viajes, junto a un representante de la OET de Nueva York.

Durante su estancia en Cantabria, los profesionales están conociendo algunos de los principales atractivos turísticos de la comunidad autónoma a través de un programa diseñado para mostrar la diversidad del destino, sus experiencias, paisajes, patrimonio, cultura, gastronomía y oferta turística urbana.

El itinerario comenzó ayer por la tarde en Santander, donde el grupo procedente de País Vasco pudo conocer la ciudad y visitó la península de La Magdalena y el palacio, el Faro Santander y el Centro Botín.

La segunda jornada está dedicada a Liébana y al entorno de los Picos de Europa. Los periodistas tomarán el teleférico de Fuente Dé y posteriormente visitarán Potes, combinando durante la jornada el patrimonio y la gastronomía de la comarca.

El programa concluirá este viernes con una visita al Museo y la Neocueva de Altamira y un recorrido por Santillana del Mar. Tras ello, el grupo continuará su viaje hacia Asturias para proseguir con su itinerario por la España Verde, que finalizará en Galicia.

LA ESPAÑA VERDE

España Verde es una iniciativa conjunta de Galicia, Asturias, Cantabria y Euskadi, que nació en 1989 con el respaldo de Turespaña, para dar a conocer internacionalmente la riqueza y diversidad turística de la cornisa cantábrica.

Este destino se posiciona hoy como uno de los grandes referentes europeos del turismo de naturaleza, con 14 Reservas de la Biosfera reconocidas por la UNESCO, 25 parques naturales, casi 2.000 kilómetros de litoral y una amplia red de más de 2.800 alojamientos rurales.

Dos grandes productos vertebran la oferta turística de las cuatro comunidades autónomas del norte. 'La Reserva ecoturística de la España Verde', financiada con fondos europeos, que integra 25 espacios protegidos y más de 400 empresas turísticas que ofrecen experiencias vinculadas a la naturaleza y a la cultura local, promoviendo un turismo sostenible; y 'La Gran Ruta de la España Verde', un itinerario de 16 etapas que recorre los principales hitos naturales y culturales del territorio, y que ha sido el eje de este viaje de prensa.