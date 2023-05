El turno de oficio en Cantabria continuará con sus protestas "en cuanto se forme nuevo Gobierno"

Avisa de que su protesta del viernes 19 fue "el comienzo de una lucha" por sus condiciones "que no se puede acallar con un aguinaldo electoral"



La Plataforma por el Turno de Oficio en Cantabria ha advertido de que continuará movilizándose, como ya lo hizo el pasado 19 de mayo, en defensa de sus condiciones retributivas y laborales "en cuanto se forme nuevo Gobierno" en la comunidad autónoma tras las elecciones de este domingo.

En un comunicado, la plataforma, formada por abogados que se encargan de facilitar la justicia gratuita a personas en situaciones de vulnerabilidad, ha avisado de que la protesta del pasado viernes fue el "comienzo de una lucha que no se puede acallar con el aguinaldo electoral" anunciado días antes por la Consejería de Presidencia y Justicia del Gobierno de Cantabria, responsable de los pagos y las condiciones a los letrados que se encargan de que se cumpla este derecho constitucional.

El colectivo ha considerado que el pasado 19 de mayo la protesta supuso un "hito histórico" al salir la abogacía "por primera vez salió a la calle para clamar por sus derechos" y "alzar la voz para reclamar dignidad y reconocimiento" por parte de los poderes públicos, una cita que, según ha insistido, marcó el "comienzo" de una lucha "que no debe entenderse concluida".

UN "AGUINALDO ELECTORAL"

En un comunicado, ha explicado que está decidido a continuar con las movilizaciones en primer lugar porque, según ha señalado, las mejoras reivindicadas y anunciadas por la Consejería de Presidencia y Justicia, "al trascender la concentración, no han llegado".

Así, la plataforma ha señalado que el decreto publicado el pasado 18 de mayo, un día antes de la concentración, sólo recoge "una ínfima parte" de sus peticiones y lo ven como "un apaño" o "aguinaldo electoral" para "acallar al gremio" y sus "reivindicaciones históricas".

Por ejemplo, ha matizado que el incremento retributivo "vendido" por la Consejería como una mejora del 20% "no lo es en realidad" ya que ese aumento no es respecto a las cifras de 2022, sino en relación a las de 2017 y "no siempre", "de forma que ni siquiera refleja el incremento del IPC de este año, mientras que en determinadas áreas incluso supone un descenso".

Asimismo, ha lamentado que se reducen los tiempos de presentación de

documentación aumentando la carga burocrática a los compañeros o que

sigan existiendo actuaciones carentes de retribución.

De hecho, han estimado que el presupuesto para el turno de oficio debe crecer, no en los 500.000 euros anunciados, sino en otros 3 millones, una cifra "ínfima" en relación con el presupuesto de la comunidad autónoma pero "enorme" para "avanzar en la dignificación" de sus servicios.

Además, los abogados del turno de oficio han lamentado y criticado que la consejera de Presidencia y Justicia, que les planteó una reunión

dos días antes de la concentración, no se haya vuelto a poner en contacto con la plataforma, lo que, en su opinión, evidencia el "carácter estratégico" de aquella llamada que "solamente tenía la intención de persuadir" para que no salieran a la calle el pasado viernes.

Así, ha advertido de que seguirá en la lucha, reclamando la mejora de las condiciones, más allá de las retribuciones, con cuestiones como la mejora de instalaciones en los servicios de guardia, un aparcamiento habilitado para profesionales del turno en la prestación de la guardia, la cotización a la Seguridad Social por el tiempo de prestación del turno de oficio, el derecho a la desconexión digital o a la conciliación, entre otros.

LAS REIVINDICACIONES

En escrito que leyeron en la concentración del pasado día 19 y que tienen como hoja de ruta dirigido a la consejería de Justicia, enumeran sus reivindicaciones, que incluyen una remuneración "digna y suficiente" que compense "su precariedad" al percibir cantidades hasta un 80% inferiores a otros profesionales que prestan servicios similares de oficio, y que se remunere "todo el trabajo realizado", es decir, todas las actuaciones que presten y que van más allá de la celebración de un juicio (escritos de tramite, ejecutorias, recursos).

También piden que se modifique el artículo 30 de la Ley de Asistencia

Jurídica Gratuita y que se elabore un proyecto de Estatuto del Letrado del Turno de Oficio que regule sus derechos y relación con la Administración, incluyendo una reducción de la carga burocrática para que puedan centrar su trabajo en la asistencia a los ciudadanos y no en la cumplimentación de trámites.

Otras peticiones tienen que ver con la conciliación; el derecho a bajas por enfermedad hasta la suspensión de plazos y juicios en casos de enfermedad, fallecimiento de familiares, hospitalización o maternidad, además de establecer un marco de períodos vacacionales con régimen de servicios mínimos y el derecho a la desconexión digital.

El reconocimiento de la condición de autoridad; un complemento en los casos en que las guardias duren una semana; que se contemple la asistencia que tienen que desarrollar incluso después de haber acabado las guardias; un abono de kilometraje; desplazamientos de conformidad con el precio actual de los combustibles, o la valoración del turno de oficio en concursos-oposiciones y el reconocimiento del tiempo dedicado para que compute en la Seguridad Social son otras de sus exigencias.