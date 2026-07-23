La UC aprueba la creación de una Escuela Técnica Superior en Ingenierías de Telecomunicación e Informática

Consejo de Gobierno de la Universidad de Cantabria - UC

SANTANDER, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Universidad de Cantabria (UC) ha aprobado este jueves la creación de una Escuela Técnica Superior en Ingenierías de Telecomunicación e Informática de Cantabria (ETSI-TIC).

La UC ha explicado que la ETS permitirá "responder ágilmente a las nuevas demandas de un entorno laboral que se están reconfigurando como consecuencia del impacto, entre otras, de la inteligencia artificial que, a su vez, vendrá magnificado por la progresiva irrupción de las tecnologías de comunicación y computación cuánticas".

La rectora, Conchi López, ha subrayado que, con esta probación, el Consejo de Gobierno "adapta las estructuras académicas a la importancia y presencia creciente en el tejido empresarial de la región".

Al hilo, ha explicado que, cuando el centro sea formalmente autorizado por el Consejo Social y el Gobierno de Cantabria, previo informe favorable de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), se integrarán en él las titulaciones que se imparten en las áreas de ingenierías de telecomunicación y de informática.

En su opinión, se trata del primer paso de "un hito muy importante en la estrategia de esta universidad de impulso de las TIC y de la digitalización".

El centro planteará nuevas ofertas formativas "estimulando sinergias" entre los ámbitos de la ingeniería de Telecomunicación e Informática, "atendiendo de forma optimizada la amplia demanda de estas titulaciones".

Para el inicio de la actividad de este nuevo centro, la UC hará uso de las instalaciones y recursos existentes y compartidos con otras titulaciones y centros, con el objeto de favorecer una utilización "eficiente" de los mismos, al tiempo que garantiza la disponibilidad de espacios adecuados para el desarrollo de la actividad académica de las diferentes titulaciones implicadas.

NUEVOS PROFESORES EMÉRITOS

Otro de los acuerdos del Consejo de Gobierno ha sido el nombramiento de los dos primeros profesores eméritos con cargo a proyectos de investigación, José Miguel López-Higuera, del Departamento de Tecnología Electrónica e Ingeniería de Sistemas y Automática, y Fernando de la Cruz Calahorra, del Departamento de Biología Molecular.

Con estos nombramientos, culmina la convocatoria aprobada el pasado 30 de junio que permite prolongar la actividad investigadora de personal docente e investigador de reconocido prestigio una vez alcanzada la jubilación, sin generar un coste adicional en el presupuesto de la Universidad de Cantabria.

Esta nueva figura de profesor emérito nace con el objetivo de facilitar que investigadores de excelencia puedan continuar desarrollando actividad científica de transferencia tras su jubilación cuando exista un grupo de investigación dispuestos a "asumir íntegramente el coste de su contratación con fondos procedentes de sus proyectos".

A diferencia de la figura tradicional de profesor emérito, el profesor emérito con cargo a proyectos centra su actividad exclusivamente en la investigación y la transferencia del conocimiento, sin asumir tareas docentes regladas. El nombramiento tiene una duración inicial de dos años, prorrogable por otros dos, dentro de los límites establecidos en el reglamento que regula el nombramiento.

MODIFICADO EL REGLAMENTO VENIA DOCENDI

El Consejo de Gobierno también ha dado el visto bueno a la modificación del reglamento Venia Docendi que permitirá la simplificación administrativa para la concesión de la venia para los contratos predoctorales: FPU, que dependen del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades; FPI, que dependen de proyectos de investigación, y 'Concepción Arenal', que son de convocatoria propia de la Universidad de Cantabria. En números globales, se tramitan una media de 70 solicitudes de venia al año.

Hasta ahora, estos profesionales, en su convocatoria, tenían que indicar que solicitaban la autorización de la Universidad, después de recibir la autorización del departamento correspondiente y de la Junta de Centro para poder participar en la docencia, lo que en ocasiones retrasaba todo el proceso.

La vicerrectora de Profesora, Rosa García, ha explicado que, con la modificación del reglamento aprobado hoy, "se elimina un proceso complejo y se acorta la incorporación a las aulas de los predoctorales", ya que "no tendrán que pedir la venia".

Para su incorporación a la docencia, solo tendrán que recibir la autorización del departamento y de la Junta de Centro, "e irán con todo el aval", ha concluido.