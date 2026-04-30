UC y Cámara Cantabria impulsarán proyectos conjuntos y acercarán la actividad universitaria al tejido empresarial

La rectora de la Universidad de Cantabria (UC), Conchi López, y el presidente de la Cámara de Comercio, Tomás Dasgoas - UC

SANTANDER 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La rectora de la Universidad de Cantabria (UC), Conchi López, y el presidente de la Cámara de Comercio, Tomás Dasgoas, han suscrito este jueves un convenio de colaboración que establece un marco de actuación conjunto en los ámbitos formativo, científico y tecnológico, con el objetivo de impulsar iniciativas de interés común tanto a nivel nacional como internacional.

Este acuerdo, cuya firma ha tenido lugar en el Pabellón de Gobierno de la Universidad de Cantabria, permitirá reforzar la colaboración entre ambas instituciones en áreas estratégicas como la formación, la innovación, la transferencia de conocimiento y la empleabilidad, favoreciendo una mayor conexión entre la universidad y el tejido empresarial, ha informado la institución académica.

López ha subrayado la importancia que tiene este convenio para la universidad cántabra. "Para nosotros es esencial trabajar de la mano de la Cámara en el fomento de la competitividad, de la innovación, de la sostenibilidad y del crecimiento económico de Cantabria. Somos dos agentes críticos, y queremos y podemos hacer cosas por esta región", ha sostenido.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio ha hecho hincapié en que la competitividad de las empresas pasa, cada vez más, por incorporar innovación, talento y conocimiento, "y en ese camino la Universidad de Cantabria es un aliado estratégico de primer nivel".

Dasgoas ha señalado que este convenio permitirá dar "un paso más" en la conexión entre universidad y empresa, impulsando proyectos conjuntos que generen oportunidades, favorezcan la empleabilidad de los jóvenes y contribuyan al fortalecimiento del tejido empresarial.

Asimismo, ha añadido que esta alianza se enmarca en una visión europea y atlántica de futuro, conectada con iniciativas como ARCHAM, la alianza de las Cámaras de Comercio del Arco Atlántico, o la Red CRUSOE, "donde Cantabria debe jugar un papel protagonista".

Asimismo, ha avanzado que programas como ASCA, que impulsará próximamente la Cámara con participación de estudiantes de la Universidad de Cantabria, son "un ejemplo práctico de cómo convertir talento universitario en soluciones concretas para nuestras pymes".

UN MARCO AMPLIO DE COLABORACIÓN

El convenio recoge diversas líneas de actuación orientadas a fomentar la cooperación entre ambas entidades. Entre ellas, destacan el desarrollo conjunto de programas formativos, el impulso de nuevas cátedras universitarias y la promoción de iniciativas vinculadas a la sostenibilidad, la economía circular y la transición ecológica.

Asimismo, contempla acciones para reforzar la cultura de la innovación y la transferencia de conocimiento, mediante la difusión de resultados de investigación y desarrollos tecnológicos, así como el apoyo a la transformación digital del tejido empresarial, en particular a través del programa Acelera Pyme.

En el ámbito del emprendimiento y el empleo, ambas instituciones colaborarán en el diseño de actividades que favorezcan la creación de nuevas iniciativas empresariales, el desarrollo de prácticas académicas, tanto curriculares como extracurriculares, y la mejora de la empleabilidad del estudiantado, estableciendo mecanismos de coordinación entre sus respectivos servicios.

El acuerdo incluye también la participación en proyectos conjuntos de ámbito nacional e internacional, el asesoramiento mutuo, el uso compartido de instalaciones y la colaboración en iniciativas que promuevan la movilidad europea de los estudiantes.

DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTUACIONES

El convenio, que tendrá una vigencia inicial de cuatro años (y podrá prorrogarse por otros cuatro), establece que cada una de las acciones concretas se desarrollará mediante acuerdos específicos en los que se definirán los objetivos, el plan de trabajo, los recursos necesarios y los mecanismos de seguimiento y evaluación.

Para garantizar su correcta ejecución, se creará una comisión mixta encargada de impulsar, coordinar y supervisar las actuaciones que se pongan en marcha.

La vicerrectora de Sostenibilidad y Espacios, María Margallo, y la responsable del Área de Innovación y Sostenibilidad de la Cámara de Comercio, Llanos San Miguel, han acompañado a la rectora y al presidente de la Cámara en la firma del documento.