La UC clausura la VIII edición de MotoStudent con una demostración del prototipo - UC

SANTANDER 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alumnado de la Universidad de Cantabria (UC) que ha participado en la VIII edición de la competición internacional MotoStudent ha presentado este viernes en Reocín los resultados obtenidos en MotorLand Aragón y ha realizado una demostración en pista del prototipo con el que compitieron el pasado octubre.

El acto, celebrado en el Karting Las Rocas, ha reunido a responsables institucionales, colaboradores y al equipo técnico-académico que ha acompañado la iniciativa.

El encuentro de clausura ha permitido conocer de primera mano el proceso completo que ha llevado al equipo Sodercan UC Racing a desarrollar una motocicleta de competición diseñada y fabricada íntegramente por estudiantes de diferentes titulaciones, un proyecto que la UC ha acompañado desde su fase inicial de diseño hasta la participación final en MotorLand Aragón el pasado mes de octubre.

Durante la presentación, el equipo ha realizado una exhibición en pista del prototipo, conducido por el piloto Pablo López, para mostrar algunos de los avances técnicos que marcaron su evolución respecto a ediciones anteriores: la transición a un chasis de doble viga de aluminio, la reducción del peso total y la optimización de la planta motriz y de la electrónica, decisiones que mejoraron la manejabilidad y respuesta del vehículo en competición.

La clausura ha contado con la asistencia de responsables académicos y representantes de SODERCAN, entidad que ha actuado como patrocinador principal del proyecto, además de otras instituciones y empresas que han colaborado en distintas fases del desarrollo técnico.

Entre los asistentes se encontraban Conchi López, rectora de la Universidad de Cantabria; Íñigo Casafont, vicerrector de Estudiantes, Empleabilidad y Emprendimiento; Ángel Pedraja, consejero delegado de SODERCAN; Pedro Herrero, director de Proyectos Estratégicos de la entidad; Alfredo Cuesta, director de Creación de Empresas, Innovación y Consolidación Empresarial; Tomás Fernández, director de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y de Telecomunicación; y Fernando Viadero, director del Departamento de Ingeniería Estructural y Mecánica.

López ha destacado que iniciativas como ésta son importantes porque "ayudan a ir un paso más allá de lo que es la formación tradicional en las aulas" y ofrece una serie de competencias, habilidades y conocimientos "que son muy difíciles de adquirir de otra manera". "Es una formación para la vida", ha insistido.

Por su parte, Pedraja ha reconocido que "desde el principio vimos este proyecto como una oportunidad de desarrollo desde la base de conocimiento hacia el desarrollo de una iniciativa que puede ser industrial o germen de posibles desarrollos de emprendimiento".

RESULTADOS

La moto diseñada por el equipo alcanzó un 617,57 en la clasificación general, lo que supone una mejora del 103,23% respecto a la edición anterior. El avance fue especialmente notable en la fase MS1 (diseño, innovación y pruebas técnicas), donde el equipo logró un incremento del 145,16%. En la fase dinámica MS2, el rendimiento también creció un 62,58%.

Uno de los hitos más destacados fue el récord histórico de la prueba de gymkhana, con un tiempo de 30,016 segundos, que otorgó al equipo el primer puesto en esta disciplina, además del quinto en Innovación. Este desempeño permitió la clasificación directa para la carrera final, si bien un fallo mecánico externo impidió completar la prueba.

El desarrollo del proyecto ha incluido fases de diseño, fabricación, ensayos estáticos y dinámicos, validación técnica y defensa del proyecto ante jueces especializados del sector de la automoción. La planificación, el seguimiento del reglamento y la trazabilidad del diseño fueron, según sus responsables, elementos clave para la mejora general del equipo respecto a ediciones anteriores.

La UC mantiene una trayectoria consolidada en MotoStudent, con participación en las ediciones I, III, V, VII y VIII, un proyecto que combina docencia, innovación y transferencia de conocimiento en un contexto competitivo y multidisciplinar.

Tras la clausura de esta edición, el equipo plantea continuar desarrollando mejoras técnicas en el prototipo, fortalecer la coordinación entre titulaciones y avanzar en nuevas soluciones de diseño que permitan incrementar el rendimiento global de la motocicleta en futuras competiciones.