UC y CSIC buscan nuevos espacios para ampliar las instalaciones del IFCA y que pueda "seguir creciendo"

La Universidad de Cantabria (UC) y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) trabajan en buscar nuevos espacios para ampliar las instalaciones del Instituto de Física de Cantabria (IFCA) y que el centro pueda "seguir creciendo" y hacer ciencia "de primer nivel mundial".

Así lo ha informado la rectora de la UC, Conchi López, este viernes en la visita que ha realizado a las instalaciones del IFCA, junto a la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, y el delegado del CSIC en Cantabria, Celso Martínez, entre otros, en la que han mantenido una reunión informativa sobre las necesidades y las próximas líneas de trabajo del instituto.

La rectora ha explicado que esta semana se ha reunido con la presidenta de CSIC, Eloísa del Pino, para abordar los retos de los institutos mixtos que comparten ambas instituciones, en concreto del IFCA.

Así, ha indicado que uno de esos retos es la "falta de espacio" que tiene este centro, que se enmarca en el problema general del campus, porque "su éxito les está llevando a crecer" y "necesitan más instalaciones".

Según ha señalado, el número de personas que acoge el Instituto se ha "ampliado muchísimo" y están trabajando conjuntamente --también lo harán con el Gobierno de Cantabria y el Ayuntamiento de Santander-- para buscar "espacios que permitan seguir creciendo" a esta institución.

López ha destacado que, a pesar de estar en una región pequeña, con una universidad pequeña-mediana, "con capacidad de trabajo, orientación hacia la excelencia y colaboración entre todas las instituciones, se puede hacer ciencia de primer nivel mundial".

Además, ha puesto en valor el compromiso del IFCA con la divulgación científica a través de iniciativas como La Noche de los Investigadores, el Café Científico, Ciencia en el Ateneo y sus jornadas de puertas abiertas, entre otras.

Una labor de divulgación que, ha destacado, es "esencial" porque "sin sociedad no hay ciencia significativa y sin ciencia compartida no hay progreso duradero".

Por su parte, la jefa del Ejecutivo ha señalado que el IFCA se ha convertido en una "palanca fundamental" para la transformación del modelo productivo de Cantabria por su efecto tractor y su capacidad de generar innovación en las empresas, en las administraciones públicas y en la sociedad.

Además, ha añadido que es un "centro de referencia mundial" por sus contribuciones a la ciencia, y "ha demostrado que una región pequeña puede tener un impacto enorme cuando se apuesta por el conocimiento y el desarrollo tecnológico avanzado".

Entre otros ejemplos, Buruaga ha subrayado su protagonismo en el desarrollo de la protonterapia en Valdecilla, cuyo ciclotrón (el acelerador de partículas) llevará el nombre de Teresa Rodrigo, la primera directora del IFCA.

En relación a este proyecto, ha avanzado que la obra estará acabada "en menos de un año" y ha subrayado que este nuevo recurso supondrá una "revolución" en los tratamientos del cáncer.

También se ha referido a su implicación en la creación de un atlas climático interactivo que pronostica los cambios a futuro o su participación en el descubrimiento del Bosón de Higgs y en la misión ARRAKHIS de la Agencia Espacial Europea, liderada desde el propio centro.

Asimismo, ha puesto en valor el impacto del IFCA en la innovación y en el desarrollo económico de la comunidad autónoma, al tiempo que ha garantizado el apoyo del Gobierno de Cantabria a este centro al que ha concedido una financiación de 540.000 euros para el periodo 2025-2027, dirigida a mejorar sus laboratorios y sistemas de computación, así como a la instalación de tecnologías punteras como el Cryolab, un criogenizador capaz de generar temperaturas tan bajas como las que se dan en el espacio.

Además, ha recordado la aportación de 300.000 euros al Plan Complementario de Astrofísica y Física de Altas Energías, con el objetivo de incentivar la participación de Cantabria en proyectos internacionales, involucrar al tejido industrial y contribuir a la transición digital.

Mientras que Martínez ha explicado que en este centro de física fundamental se trabajan siete áreas distintas que son "muy variadas", como cosmología, astrofísica, física de partículas, física dinámica no lineal o computación, y ha destacado que "está muy bien considerado desde Madrid como centro de investigación básica en física".

La visita de las autoridades al instituto ha contado con un recorrido por el Centro de procesado de datos (CPD) y al Cryolab, una infraestructura de criogenia, que dará soporte a futuras investigaciones del centro.

ACTO DEL 30 ANIVERSARIO

El IFCA celebrará su 30 aniversario el próximo miércoles, 17 de diciembre, a las 11.00 horas, en el Aula Magna de la Facultad de Ciencias de la UC.

En el acto se repasará el pasado, presente y futuro del centro de la mano de algunos de sus directores y representantes de sus departamentos (Constituyentes Fundamentales de la materia, Astrofísica y Computación y Ciencia de Datos), en los que se vertebra la investigación del IFCA. Además, se hará un recordatorio especial a Luis Pesquera González y Teresa Rodrigo Anoro.

A lo largo de estos 30 años, el IFCA se ha convertido en un centro "de referencia internacional", como reflejan las "cifras extraordinarias" que ha acumulado en todo este tiempo, con más de 7 millones de euros captados en proyectos, las más de 130 personas que trabajan en el instituto y los más de 200 artículos que se han publicado en revistas "de máximo impacto internacional".