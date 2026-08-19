La UC imparte un curso a profesores de microcredenciales para mejorar la enseñanza digital

Sergio Martínez, a la derecha, e Iván Martínez - UC

SANTANDER 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Cantabria (UC) ha impartido un curso para los profesores que están diseñando las microcredenciales online en inglés --que empezará a impartir este curso 2026-2027 todo el consorcio EUNICE--, con el objetivo de darles herramientas para superar los retos de interacción de la enseñanza digital y mejorar la experiencia de aprendizaje de los alumnos.

En el curso, el director de la Unidad de Apoyo a la Docencia y la Innovación de la UC, Sergio Martínez, y el director del Centro de Formación en Nuevas Tecnologías (CeFoNT), Iván Sarmiento, han analizado los desafíos más frecuentes en la enseñanza online en directo, como las distracciones, el exceso de contenido o la gestión del tiempo y han compartido estrategias para afrontarlos, ha informado la UC.

En él, han animado a los docentes a reducir la sobrecarga informativa, centrarse en los conceptos esenciales y reforzarlos mediante ejemplos prácticos que favorezcan una comprensión más profunda y duradera. Asimismo, los vídeos cortos mantienen la atención y las actividades y preguntas refuerzan la interacción.

Por su parte, Martínez ha destacado que "la docencia online no es dar la misma clase por Teams", sino que requiere una planificación centrada en las necesidades del estudiante "que, en muchas ocasiones, trabaja solo durante gran parte del proceso de aprendizaje". Frente a la enseñanza presencial, "exige una planificación más cuidadosa para evitar la desconexión del alumnado", ha asegurado.

Además, ha defendido la necesidad de anticiparse a las dudas con materiales claros y una estructura "predecible e intuitiva". "Si los estudiantes pueden completar tu asignatura sin necesidad de escribirte un solo correo para preguntar qué tiene que hacer, probablemente has diseñado un buen curso online", ha añadido.

Ante la expansión de herramientas de inteligencia artificial, los directores recomiendan abandonar actividades centradas en memorizar y apostar por tareas que requieran aplicar conocimientos, comparar situaciones, analizar información o justificar decisiones. A juicio de Sarmiento, "el reto no es prohibir el uso de la IA, sino convertirla en una aliada del aprendizaje".

La iniciativa forma parte del plan piloto de microcredenciales, coordinado por el Vicerrectorado de Transformación Universitaria de la UC, que este otoño EUNICE pondrá a disposición de las diez universidades de la alianza europea.

Seis cursos han sido los primeros seleccionados para formar parte de la oferta de microcredenciales internacionales, dentro del compromiso con una enseñanza digital innovadora, accesible y centrada en el usuario.

Por otro lado, el Plan de Formación del Profesorado Universitario para el curso 2026-2027 se publicará a mediados de septiembre.