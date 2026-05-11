La UC ofertará 90 plazas en sus nuevos grados que buscan dar respuesta a las actuales "necesidades e inquietudes"

Presentación de los nuevos grados de la UC - UC

SANTANDER, 11 May. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Cantabria (UC) ofertará el próximo curso académico 2026-2027 un total de 90 plazas en sus nuevos grados en Ingeniería Civil (40) y en Económicas y Empresariales (50), con los que trata de dar respuesta a las actuales "necesidades e inquietudes" en "un mundo de cambios" y con la que actualiza sus titulaciones.

En concreto, la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos impartirá el grado en Gestión de Proyectos Internacionales de Ingeniería Civil, así como el nuevo itinerario de doble titulación que permitirá cursar de forma simultánea Ingeniería Civil y Gestión de Proyectos Internacionales de Ingeniería Civil.

Mientras, la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales estrenará el grado en Inteligencia de Negocio y Analítica de Datos, todos ellos aprobados por el Consejo de Universidades.

La rectora de la UC, Conchi López; el vicerrector de Ordenación Académica, Ángel Cobo; el director de la Escuela de Caminos, Daniel Castro, y el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Jesús Collado, han presentado esta tarde estas nuevas titulaciones en un acto que se ha desarrollado en el Paraninfo.

La rectora ha destacado la importancia del evento de hoy, ya que "simboliza" y "visibiliza" una de las líneas estratégicas que han guiado la acción del gobierno de la UC desde que tomó posesión hace más de un año, que es la "necesaria" actualización y revisión de la oferta de las titulaciones.

"El mundo cambia muy deprisa y, como tal, las universidades estamos obligadas a responder a las nuevas necesidades y a las a nuevas inquietudes que enfrentan las personas, las empresas y la sociedad en su conjunto", ha afirmado.

En este contexto de cambios, ha incidido en que las universidades tienen "la responsabilidad de escuchar, de estar atentas y de tratar de responder proactivamente". Por ello, ha defendido que estás no deben ser una institución aislada, sino un espacio que genere "talento, conocimiento y oportunidades".

Además de hacer hincapié en que sendas titulaciones nacen con "una clara vocación de empleabilidad, internacionalización y conexión con la realidad profesional", la rectora ha valorado especialmente la incorporación activa de las empresas al diseño los dos títulos. "Cuando cuentas con aliados estratégicos que te ayudan a orientar adecuadamente lo que es relevante y lo que no, es mucho más fácil hacer frente a esos cambios", ha dicho.

Por último, ha reafirmado el compromiso de la UC en ofrecer "la mejor formación, la más actualizada, la que mejor responda a las inquietudes de la sociedad, de los futuros estudiantes y también empleados".

En esta misma línea ha hablado el vicerrector, quien ha destacado "el carácter interdisciplinar" de las nuevas titulaciones, así como su "clara" adaptación a nuevos perfiles profesionales "ampliamente demandados en la sociedad actual".

DOBLE GRADO PIONERO EN INGENIERÍA CIVIL

Por su parte, Daniel Castro ha resaltado que la UC es "la única y primera" institución pública en España en ofrecer el doble grado en Ingeniería Civil, con uno de los perfiles "más buscado y difícil de encontrar", que "responde al déficit de profesionales híbridos que dominen tanto la técnica como la gestión financiera y el liderazgo de equipos": Ingeniería 4.0 --IA y Big Data--, con formación en negociación, marketing, finanzas corporativas y gestión de riesgos.

Asimismo, ha afirmado que este programa es "totalmente" compatible con el Itinerario Bilingüe Internacional (IBI), permitiendo sumar la formación técnica en inglés a las competencias de gestión y con "trampolín directo al Máster de Caminos", formando parte del Programa de Recorrido Sucesivo (PARS), lo que permite integrar el doble grado y el máster habilitante para finalizar la formación de forma "coherente y rápida".

Al igual que la rectora, el director de la Escuela de Caminos ha insistido en que las dos nuevas titulaciones están diseñadas "por y para las empresas", con un plan de estudios que ha sido cocreado con CEO y directivos de 'gigantes' como Ferrovial, WSP, ACS, Acciona e IDOM, y con la posibilidad, además, de estudiar un año en universidades de "élite" como Princeton o Cornell.

INTELIGENCIA DE NEGOCIO Y ANALÍTICA DE DATOS: ÚNICO EN EL NORTE

Mientras, Jesús Collado ha descrito el nuevo grado de Inteligencia de Negocio y Analítica de Datos como una titulación "híbrida y moderna que equilibra la gestión de empresas con la tecnología más avanzada", con el objetivo de formar profesionales "capaces de transformar datos masivos en conocimiento estratégico para que las organizaciones tomen mejores decisiones en entornos dinámicos y competitivos".

Ha especificado que está dirigido a estudiantes del ámbito científico-tecnológico o de Ciencias Sociales "que tengan curiosidad por la tecnología y la resolución de problemas reales", y ha puesto en valor que los profesores que impartirán docencia proceden de seis departamentos de distintos centros de la UC.

Se trata de un grado de empresa con salidas profesionales de "puestos de alta responsabilidad y excelente remuneración como Data Analyst, Business Intelligence Analyst o Data Scientist", enfocados hacia todo tipo de sectores: desde la banca y la consultoría hasta el marketing digital, la salud o la industria 4.0, ha señalado, a la vez que ha afirmado que se prevé una empleabilidad "superior al 90 por ciento".

En este sentido, el decano ha destacado que las prácticas serán obligatorias en el tercer curso, con lo que se asegura que el alumno "tenga contacto directo con la realidad profesional y la Agenda Digital de Cantabria".

Además, ha indicado que la UC es la primera universidad pública del norte de España en impartirlo, lo que permitirá que los egresados "tengan un valor diferencial inmediato en el mercado".

Tras la presentación, ha tenido lugar una mesa redonda en la que han participado algunos de los directivos que han colaborado en el diseño de las nuevas titulaciones, como la directora corporativa de Desarrollo Global de IDOM INGENIERÍA, Conchi Ortega; el director del Área de Construcción de Agua de Acciona, Luis Miguel López Mier; el presidente y consejero delegado de la multinacional Mitsubishi Power, Javier Cavada, y la CEO de Semicrol, Natalia Alciturri.