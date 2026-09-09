UC y Parlamento publican una obra sobre la historia de Cantabria y otra de Concha Espina

De izquierda a derecha: Macarena García-Avello, María José González Revuelta, Conchi López y Susana Guijarro, en el Paraninfo de la UC. - UC

SANTANDER, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Cantabria (UC) y el Parlamento regional han presentado este miércoles las obras 'Concha Espina: Querer, saber, poder' e 'Historia de Cantabria. Nuevos temas y líneas de investigación'.

Estas publicaciones fueron aprobadas en 2025 por la Comisión Mixta UC-Parlamento, dentro de la colaboración entre ambas instituciones cuyo objetivo es acercar a la sociedad la trayectoria histórica de la comunidad, han informado en una nota de prensa.

La presentación ha tenido lugar esta mañana en el Paraninfo de la UC, con la asistencia de la rectora, Conchi López, la presidenta del Parlamento, María José González Revuelta, y las editoras de las publicaciones.

La profesora del Departamento de Ciencias Históricas de la UC Susana Guijarro ha editado 'Historia de Cantabria. Nuevos temas y líneas de investigación' y la profesora del Departamento de Filología Macarena García-Avello, 'Concha Espina: Querer, saber, poder'.

La rectora ha subrayado que esta alianza convierte "el conocimiento que se genera en nuestra Universidad en proyectos concretos que llegan a la sociedad" y ha destacado que un libro "profundiza en nuestro pasado desde la investigación que se realiza hoy" y el otro "vuelve la mirada hacia una figura fundamental de nuestra cultura" para darle a Concha Espina "el lugar y el reconocimiento que merece".

Por su parte, la presidenta del Parlamento de Cantabria ha apuntado que estas publicaciones "sirven, por un lado, para poner al día la investigación sobre el pasado cántabro y, por otro, para revalorizar el papel de Concha Espina como una mujer española pionera en muchos aspectos importantes de la vida social".

ANIVERSARIO DE CONCHA ESPINA

Sobre la obra de Espina, la profesora Macarena García-Avello ha explicado que surge como una de las iniciativas que conmemora el 70 aniversario de la muerte de la autora.

En otoño del 2025, se inauguró la exposición de la que el libro toma prestado su título 'Querer, saber, poder', que está inspirado en la novela de Concha Espina 'Aurora de España'.

Además, se celebró un ciclo de conferencias impartidas por las dos comisarias de la exposición, Rebeca Rodríguez y Cristina Fernández, junto a Cristina Martínez Torres, que se desarrollaron y ampliaron posteriormente en los tres capítulos que conforman el libro.

Su editora ha indicado que Concha Espina (1869-1955) fue una de las voces centrales de la literatura española de la primera mitad del siglo XX, y aunque cultivó prácticamente todos los géneros literarios, con más de 50 novelas, fue en la narrativa donde cosechó sus mayores éxitos.

A su juicio, fue "pionera", una de las primeras mujeres que consiguió vivir de la literatura, y "universal", traducida y leída también fuera de España.

28 CAPÍTULOS DE LA HISTORIA CÁNTABRA

Mientras tanto, 'Historia de Cantabria. Nuevos temas y líneas de investigación' reúne en 28 capítulos los resultados de investigaciones que abarcan desde la arqueología del Cantábrico (cuevas, campamentos romanos y restos visigóticos) hasta la vida social y espiritual medieval, sin olvidar los circuitos de producción y conservación documental hasta el siglo XIX ni el coleccionismo del antiguo Museo Cantábrico de Comillas.

La parte dedicada a la época moderna incluye la visión de la región en las consultas del Consejo Real bajo Felipe II, la figura del ministro Pedro Cevallos Guerra y avances sobre la Guerra de la Independencia.

La etapa contemporánea concentra los flujos comerciales del puerto de Santander (1838-1917), finanzas del Banco Mercantil (1899-1946), la empresa a través de la Fábrica de la Marga y recientes estudios sobre la emigración de montañeses a América (siglos XIX-XX).

Destacan también contribuciones sobre temas de la historiografía española aplicados a Cantabria, como la Guerra Civil y el Franquismo (médicos en la contienda, génesis del FIS, arqueología durante el franquismo y ayuda social tras el incendio de Santander de 1941); la transición democrática (UCD en Cantabria); la cohesión territorial en el mundo rural y el proceso autonómico (creación de entes preautonómicos).

Por otro lado, la presidenta del Parlamento ha avanzado que hay otro libro "a punto de ver la luz", la novela de Matilde de la Torre 'El banquete de Saturno', que está en edición y cuya fecha de presentación se anunciará próximamente.

Estos libros se unen a otros impulsados en esta undécima legislatura, como el volumen colectivo sobre el III Encuentro de Historia de Cantabria, también coordinado por Susana Guijarro; el catálogo de la exposición sobre Tadeo Haenke, y la expedición Malaspina-Bustamante, entre otros.