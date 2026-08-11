Archivo - La UC premia el proyecto UIPH por su innovación en salud mental y enfoque social - UC - Archivo

SANTANDER, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Cantabria ha reconocido el proyecto UIPH (Unidad de Intervención Psicolegal Híbrida) en la nueva modalidad Sostenible y/o Social del Premio al Emprendimiento Universitario (UCem) 2026, por su carácter "innovador" y su "potencial impacto" en la mejora del acceso a la salud mental.

Dotado con 1.000 euros, el galardón ha sido otorgado al estudiante de Máster Jonathan Buendía, quien ha desarrollado un modelo híbrido de intervención que integra disciplinas como psicología clínica, psicología forense, neuropsicología clínica, mediación, evaluación especializada y herramientas digitales inmersivas.

Busca dar respuesta a algunos retos del sistema sanitario español, como las largas listas de espera en salud mental, la desigualdad territorial en el acceso a servicios especializados y la fragmentación entre los ámbitos clínico, jurídico y social, ha informado la UC.

El modelo combina atención presencial y online, ya que incorpora entornos virtuales inmersivos 3D que permiten a los usuarios acceder a servicios psicológicos de manera anónima mediante avatares. Esta herramienta facilita la intervención tanto individual como grupal desde cualquier lugar, ampliando el alcance de la atención especializada.

"Se trata de democratizar la salud mental y evitar el deterioro cognitivo en la población, ofreciendo una atención accesible, flexible y de calidad", ha explicado su promotor.

Según él, el proyecto cobra especial relevancia en un contexto en el que los problemas de ansiedad se han convertido en uno de los principales desafíos de salud mental, especialmente entre la población joven y universitaria.

En este sentido, UIPH plantea soluciones adaptadas a las nuevas necesidades sociales, contribuyendo a normalizar el cuidado psicológico en una sociedad donde, según Buendía, "la salud mental está dejando de ser un tabú, lo que abre la puerta a que más personas busquen ayuda profesional".

Jonathan Buendía es psicólogo cuenta con un máster en Psicología General Sanitaria, otro en Psicología Forense, otro en Neuropsicología Clínica y ha completado recientemente su formación en la UC con estudios en Mediación y Gestión de Conflictos, y en Derecho de Familia y Menores.

Para él, el reconocimiento UCem 2026 supone "un impulso clave para el desarrollo del proyecto" y una oportunidad para ampliar su impacto social. Por ello se ha mostrado agradecido a la UC "por el apoyo recibido y por este premio, que sin duda contribuirá a mejorar la salud mental de muchas personas", ha concluido.

La UC creó los UCem en 2003 para fomentar entre estudiantes y recién titulados la inquietud por crear nuevas empresas en la región, y contribuir a consolidar el tejido empresarial relacionado con la explotación y la transferencia del conocimiento y la innovación tecnológica.

Los patrocinadores de la edición de 2026, junto a la UC, han sido la Fundación Cajaviva Caja Rural, los ayuntamientos de Santander, Torrelavega, Camargo y Santa Cruz de Bezana, la Agrupación de Cooperativas y Sociedad Laborales de Cantabria (ACEL), Glezco Asesores y Consultores, la Fundación Cantabria Labs, la Fundación ONCE, Cámara Cantabria y El Diario Montañés.

Como colaboradores, participan la Fundación Leonardo Torres Quevedo (FLTQ), el Centro Internacional Santander Emprendimiento (CISE), la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), la Asociación de Mujeres Empresarias de Cantabria (ADMEC), CEOE-CEPYME Cantabria, la Sociedad para el Desarrollo de Cantabria (SODERCAN), el Centro Tecnológico CTC, Inserta Empleo Cantabria y Air Liquide.