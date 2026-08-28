La UC refuerza su oferta de posgrado para este curso y ofrecerá 45 programas oficiales de máster

Archivo - La UC refuerza su oferta de posgrado y ofrecerá 45 programas oficiales de máster este curso - MICHAL LESINSKI - Archivo

SANTANDER, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Cantabria (UC) ha reforzado su oferta de posgrado para este curso académico en el que ofrecerá un total de 45 programas oficiales de máster, que se completan con 17 de Formación Permanente y otros títulos propios de más corta duración, como son 8 diplomas de especialización y 16 de experto universitario, 35 cursos de formación permanente o 29 microcredenciales universitarias.

Así lo ha informado en nota de prensa, en la que el vicerrector de Ordenación Académica, Ángel Cobo, ha destacado que esta oferta se trata de "una clara apuesta por una formación especializada, flexible e internacionalizada, adaptada a las necesidades de estudiantes, profesionales y empresas".

Está dirigida a quienes buscan una especialización académica o profesional tras finalizar sus estudios de grado o máster y a quienes necesitan actualizar sus conocimientos y competencias a lo largo de su vida laboral.

En la misma línea, el director del área de Títulos Propios y Formación Permanente de la UC, Félix Fanjul, ha explicado la apuesta "decidida" de la UC por el modelo de microcredenciales, que están concebidas como una vía "especialmente" flexible para adquirir competencias concretas en ámbitos emergentes, y cuya oferta se actualiza "dinámicamente a lo largo del curso académico con nuevas propuestas en función de las necesidades del tejido productivo".

Está oferta está actualizada en la web https://web.unican.es/estudios/estudios-propios/informacion-....

Abarca todas las áreas de conocimiento y ofrece itinerarios formativos adaptados a diferentes perfiles y momentos de la trayectoria académica y profesional.

De este modo, pueden encontrarse programas que se imparten en modalidad virtual o híbrida, junto con otros que siguen apostando por la presencialidad, en todos los casos con sello y distintivo de calidad universitaria.

Entre la oferta se encuentran algunos que habilitan para el ejercicio profesional de determinadas profesiones reguladas, como es el caso de las ingenierías, la abogacía o el profesorado de educación secundaria.

Se pueden consultar en la web: https://web.unican.es/estudios/estudios-de-master-oficial

INTERNACIONALIZACIÓN

Por otra parte, la internacionalización de la oferta de posgrados es otra de las apuestas estratégicas de la UC. Así, además del máster que se ofrece en el contexto de la alianza europea EUNICE están los tres programas Erasmus-Munus en los que participan diversas universidades europeas.

Esta dimensión internacional "permite ampliar las oportunidades de movilidad, atraer estudiantes extranjeros y configurar programas capaces de competir en un entorno universitario cada vez más global", ha valorado la UC.

En otros programas se opta por la configuración de títulos interuniversitarios con otras universidades españolas, a través de aunar capacidades docentes y fortalezas investigadoras de las universidades socias.

La combinación de internacionalización, especialización y flexibilidad constituye así uno de los ejes sobre los que la UC está construyendo su oferta de posgrado, ha explicado la institución académica.

Y aunque los procesos de admisión en los programas oficiales de Máster se iniciaron en julio, ha destacado que todavía existe un periodo extraordinario de admisión del 1 al 7 de septiembre.

En el caso de los programas de posgrado propios, los periodos de preinscripción se van abriendo de manera progresiva a lo largo del curso académico, lo que permite ofrecer "una mayor flexibilidad y facilitar el acceso a la formación especializada en distintos momentos del año".

PROGRAMA SENIOR

Por su parte, la UC ha recordado la existencia del programa propio Senior que se inició en 2009 con la finalidad de poner el conocimiento acumulado y generado por la Universidad al alcance de toda la población adulta.

Se pueden matricular en él todas las personas que hayan cumplido 50 años con independencia de su nivel previo de formación académica.

El Plan consta de cuatro cursos académicos cuyas actividades formativas son asignaturas (fijas, invitadas o de idiomas); cursos monográficos (fijos o variables), todos de carácter optativo; viajes académicos optativos y Trabajo Fin de Programa, obligatorio únicamente para quienes aspiren a obtener la titulación 'Diploma Programa Senior Plus'.

Todas las actividades académicas se refieren a materias de un amplio espectro de ramas del conocimiento: Humanidades, Ciencias Sociales, Jurídicas y Económicas, Ciencias Experimentales, Ciencias de la Salud y Medio Ambiente o Idiomas Modernos.

Toda la información en la web: https://web.unican.es/unidades/programa-senior/plan-de-estud...