La UC y SODERCAN crean una nueva microcredencial en comercio exterior para directivos

La UC y SODERCAN habilitarán en enero una nueva microcredencial en comercio exterior para directivos - UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

SANTANDER, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad para el Desarrollo de Cantabria, SODERCAN (https://www.sodercan.es/) , y la Universidad de Cantabria (UC) habilitarán en enero de 2026 la microcredencial 'Estrategias de Internacionalización y Exportación para Directivos', diseñada para reforzar la capacitación de profesionales en materia de comercio exterior, y que formará parte de la propuesta académica Professional Series.

Este programa, desarrollado por la UC junto al colectivo de Alumni Distinguidos, se desarrollará del 22 de enero al 13 de febrero de 2026, con un total de 30 horas en formato presencial, y ofrecerá contenidos sobre el entorno económico y comercial, la gestión administrativa y logística, la estrategia y marketing y experiencias sectoriales de internacionalización.

Los interesados en participar tienen de plazo de preinscripción hasta el 9 de enero; del 12 al 13 será el plazo de admisión; y del 14 al 16 de enero, el plazo de matrícula, según han informado ambas instituciones.

Así lo han presentado este miércoles ambas instituciones en un acto celebrado en el Centro de Iniciativas Empresariales de Santander, en el marco del Open Day del Programa Ejecutivo de Gestión Directiva (PEGD).

El acto ha contado con la presencia del vicerrector de Transformación Universitaria, Gabriel Moncalián, el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Jesús Collado, el consejero delegado de SODERCAN, Ángel Pedraja, y la concejal de Empleo, Emprendimiento y Desarrollo de Santander, Chabela Gómez-Barreda.

Herrero ha asegurado que el objetivo de la microcredencial se centra en "capacitar a los participantes para identificar oportunidades de negocio en mercados internacionales y en evaluar los factores de competitividad en procesos de exportación".

Por su parte, Pedraja ha defendido que esta acción "no es solo formación, es una palanca para fomentar la cultura exportadora, reforzar la competitividad de nuestras empresas y proyectar la marca Cantabria-España en los mercados internacionales".

Esta acción cuenta con la colaboración con la Cámara de Comercio de Cantabria e ICEX y forma parte del compromiso del Gobierno regional con el impulso de la internacionalización, el fortalecimiento de capacidades directivas y la creación de una cultura exportadora entre las pymes de Cantabria.

También, formará parte de 'Professional Series' dentro del Programa de Desarrollo Directivo que ha llevado a cabo durante 2025.

Además, cuenta con el apoyo de la Cámara de Comercio de Cantabria y se alinea con los objetivos estratégicos definidos en el Plan de Internacionalización de Cantabria 2025-2028, en especial con la línea Talento, cuyo objetivo es impulsar la capacitación de profesionales capaces de lider la proyección.

MESA REDONDA

La presentación de este módulo ha contado con una mesa redonda en la que han participado Alumni distinguidos de la UC.

Entre ellos, la directora de Prospección de Nuevos Mercados e Internacionalización de SODERCAN, Raquel Manzanares; el abogado-economista, especialista en internacionalización, estrategia de negocio y desarrollo de mercado Julio Ceballos; el senior manager business development region south de Ewals cargo care, presidente en ISS, SL y TTBS, SL y miembro de la ejecutiva de UOTC, Javier Sánchez; y el director territorial de ICEX, Manuel Blanco.

Durante la misma, han abordado temas como la estrategia inicial y selección de mercado, la propuesta de valor internacional y gestión del cambio o la conexión con las competencias de la microcredencial.

Además, se ha realizado la entrega de los diplomas de la última microcredencial realizada: 'Creciendo con propósito: escalabilidad y estrategia'.