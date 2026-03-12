La UC "unificará" el servicio de reprografía, que prestarán empresas concesionarias

Archivo - Vista del campus de la UC - UC - Archivo

SANTANDER, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Cantabria (UC) "reorganizará" el servicio de reprografía del campus, que hasta el momento se prestaba en algunos de sus centros con personal propio y en otros mediante empresas concesionarias, para que sean estas últimas las que lo gestionen en su totalidad. El objetivo es corregir el déficit estructural que actualmente presenta, estimado en "más de 330.000 euros anuales", y "optimizar" así el uso de los recursos públicos de la institución.

La UC ha trasladado en un comunicado que la reorganización pretende "unificar" este modelo -hasta ahora mixto- y "garantizar una prestación homogénea en todas las facultades y escuelas". Además, "no supondrá la pérdida de ningún puesto de trabajo", ya que el personal que actualmente presta el servicio de reprografía continuará desarrollando su actividad dentro de la institución mediante procesos de movilidad funcional previstos en el convenio colectivo del personal laboral de la universidad.

La UC garantiza que la comunidad universitaria seguirá contando con un servicio de reprografía "accesible, de calidad y con precios competitivos, tal y como viene ocurriendo desde hace más de tres décadas en los centros en los que el servicio ya se presta mediante concesión".

Según ha expuesto, este servicio genera en la actualidad un "importante desequilibrio entre gastos e ingresos". Así, en la Facultad de Medicina, donde hasta ahora era público, el coste anual del servicio -incluyendo personal y alquiler de equipos- asciende a unos 96.000 euros anuales, mientras que los ingresos generados apenas alcanzan los 8.000 euros.

Así, la UC defiende que la reorganización del servicio permitirá liberar estos recursos para destinarlos a reforzar otras áreas estratégicas para la universidad, como la incorporación de personal técnico cualificado en ámbitos como la transformación digital, el apoyo informático o la captación de proyectos internacionales de investigación, "contribuyendo así a mejorar la capacidad de la institución para desarrollar sus funciones académicas y científicas".

Este mecanismo, contemplado en los artículos 22 y 39 del convenio, "permite adaptar las funciones dentro del mismo grupo profesional para mejorar la prestación de los servicios universitarios, garantizando en todo momento las condiciones laborales del personal", ha añadido, defendiendo que la reorganización permitirá mantener el empleo actual y reforzar al mismo tiempo otras áreas de la universidad que requieren personal especializado.

Finalmente, la UC ha sostenido que la experiencia acumulada en los centros en los que el servicio se presta mediante concesión muestra que este modelo ofrece una cartera más amplia de servicios y equipos más actualizados. Y es que, mientras que en algunos servicios gestionados directamente se prestan actualmente cuatro servicios básicos (fotocopias, escaneo, encuadernado y encarpetado), el modelo concesional "puede ofrecer hasta veinte servicios diferentes a la comunidad universitaria".