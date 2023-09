UGAM avisa que la enfermedad hemorrágica "no es la peor que puede venir"

Anabitarte prevé que la enfermedad empezará a remitir el año que viene aunque no desaparecerá



SANTANDER, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGAM-COAG, Gaspar Anabitarte, ha avisado que la enfermedad hemorrágica epizoótica "no es la peor que nos puede venir" por el cambio climático y, aunque prevé que empezará a remitir el año que viene, no desaparecerá.

Así lo ha señalado Anabitarte este lunes a preguntas de la prensa durante la presentación del congreso que la organización agraria celebrará el próximo 10 de noviembre, que ha abogado por "gestionar" las nuevas enfermedades a las que se enfrentará el sector.

El secretario general ha trasladado que la enfermedad hemorrágica epizoótica les preocupa "mucho" y ha advertido que los problemas globales derivados del cambio climático van a generar "muchos problemas de este tipo" y enfermedades que "tendremos que gestionarlas".

No obstante, ha indicado que la enfermedad hemorrágica "no es la peor que nos puede venir" dado que no se transmite a las personas ni a los productos y las vacas "no mueren en general".

Eso sí, ha apuntado que hacerla frente requiere de un desembolso económico por parte de los ganaderos, por lo que ha pedido que los afectados reciban una ayuda económica para gestionarla así como para que no la oculten, cuya iniciativa se debatirá esta tarde en el inicio de sesiones del Parlamento regional.

Asimismo, Anabitarte ha trasladado que la enfermedad hemorrágica epizoótica previsiblemente empezará a remitir el año que viene aunque, ha advertido, "ya nos hemos quedado con este virus", como sucedió con el Covid.

"Estas cosas tocan, pero yo creo que hay otras crisis que van a ser más complicadas", ha sentenciado el secretario de la organización agraria, que ha explicado que el cambio climático es "muy grave" porque "cambia" las cosechas y la comida "de todos", y ha añadido que "sin gasóleo no sabemos cómo vamos a funcionar y, de momento, no hay otra tecnología que lo sustituya".