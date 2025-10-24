UGT advierte que Cantabria es la única autonomía que pierde empleo en el último año y la segunda con más aumento de paro

SANTANDER 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGT en Cantabria, Mariano Carmona, ha criticado hoy que las estadísticas de la Encuesta de Población Activa (EPA) del tercer trimestre de este año "no son buenas sino todo lo contrario porque somos la única autonomía española con menos personas ocupadas y la segunda con más desempleadas en el último año".

"Los datos confirman que nuestro mercado laboral está peor que hace un año, con más paro y menos población ocupada y tras un verano caracterizado por la creación de empleo muy temporal y precario principalmente destinado a jóvenes de menos de 25 años", ha agregado Carmona.

En un comunicado, el secretario general de UGT ha precisado al respecto que en el tercer trimestre de este año se registraron en Cantabria 2.100 personas ocupadas más que en el anterior porque hubo un incremento de más de un 39% de empleos de menores de 25 años (+5.700) pero "a costa exclusivamente de contratos temporales", que aumentaron casi un 13% (+4.600) porque los indefinidos se volvieron a reducir.

A diferencia de lo que ocurrió nada más entrar en vigor la reforma laboral, ahora en Cantabria se destruyen 7.300 empleos masculinos con contrato indefinido en el último año y sólo se crea empleo temporal en este sexo; mientras en las mujeres es al revés, "aunque la creación de empleo femenina sigue muy limitada tanto en cantidad como en calidad y muy dependiente del sector servicios", ha precisado.

"No sólo tenemos más personas desempleadas que hace un año en estas fechas, tenemos 2.300 empleos menos y toda esta pérdida es de personas ocupadas que tenían un contrato indefinido (-3.700), lo que confirma que Cantabria sigue siendo una de las autonomías con menor tasa de empleo indefinido del país", ha recalcado el sindicalista, que añade que "somos la única autonomía con Navarra que pierde población activa en el último año".

"Somos la quinta autonomía española con menos tasa de estabilidad o empleos con contrato indefinido (81,9%), lo que reafirma que el crecimiento del empleo en Cantabria se asienta ahora en el temporal y precario, que entra y sale del mercado laboral según la época del año", ha advertido Carmona.