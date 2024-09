UGT y CCOO esperan que Buruaga aborde con Sánchez las mejoras sociales y soluciones estructurales que necesita Cantabria

SANTANDER, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los secretarios generales de UGT, Mariano Carmona, y de CCOO, Rosa Mantecón, confían en que la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, traslade este viernes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el primer encuentro institucional que mantendrán ambos y que se celebrará en Moncloa, las mejoras sociales y soluciones estructurales que necesita la comunidad.

A preguntas de la prensa, Carmona ha manifestado su deseo de que esta reunión se aborde "de una manera aséptica, que se dejen las siglas fuera de unos y de otros y se hable de las necesidades que tiene Cantabria".

El líder de UGT quiere que se traten las necesidades sociales, pero ha advertido que para paliarlas es necesario que Cantabria sea una región "que de verdad sea puntera", con proyectos tractores, como La Pasiega, "que van a tirar de las necesidades sociales".

Y para eso se requiere "un entorno de colaboración con el Gobierno central, independientemente de cuáles sean las siglas del Gobierno central o de cuáles sean las siglas del Gobierno nacional".

"Por lo tanto, a mí me gustaría que en la reunión se traten las necesidades de Cantabria, que son las que van a solucionar luego las necesidades sociales de los cántabros. No nos sirve de nada que mañana llueva una cosita concreta. No, hay que buscar soluciones estructurales a las necesidades de Cantabria para que el día de mañana en Cantabria se pueda vivir mejor", ha señalado.

Por su parte, Mantecón ha expresado su deseo de que Buruaga lleve entre las reivindicaciones al presidente "las necesidades de la región. Hay que apostar por las infraestructuras, que he visto que va de forma prioritaria en la agenda, pero Cantabria y el Gobierno tienen que representar a toda la ciudadanía y sobre todo a la parte más social de la comunidad", ha remarcado.

En este sentido, ha considerado que Buruaga debería tratar con Sánchez y también en su partido, el PP, "lo que tienen que ver las mejoras sociales, las mejoras laborales".

Los dirigentes sindicales se han manifestado así a preguntas de la prensa tras participar en la concentración por la reducción de la jornada laboral.