UGT celebra la próxima semana tres asambleas informativas en Santoña, Torrelavega y Santander por el 1 de Mayo

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SANTANDER 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

UGT Cantabria celebrará la próxima semana las asambleas comarcales informativas que convoca todos los años en víspera de la celebración del Día Internacional de los Trabajadores, 1 de Mayo.

En esta ocasión serán tres citas: la primera el próximo lunes, 27 de abril, en la sede del sindicato en Santoña; otra el martes 28, en Torrelavega; y la tercera y última en Santander, el miércoles 29.

Las dos primeras se llevarán a cabo por la tarde, a las 19.00 horas, mientras que la de la sede de la capital se celebrará a partir de las 11.00 horas.

La Comisión Ejecutiva Regional (CER) de UGT en Cantabria ha señalado en un comunicado que el objetivo de estas asambleas es compartir las líneas generales de movilización para esta jornada de "lucha", informar sobre las principales reivindicaciones sindicales que llevará a las calles y reforzar su participación en la manifestación del Primero de Mayo.

Además, se recogerán propuestas y reflexiones de los asistentes en torno a una efeméride que, como destaca el sindicato, "no es solo una fecha conmemorativa; es un día de unidad, lucha y compromiso colectivo".