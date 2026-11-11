UGT cifra inicialmente en torno a un 45% el seguimiento de la huelga en la industria

Archivo - Señal de polígonos industriales en Cantabria - Nacho Cubero - Europa Press - Archivo

SANTANDER 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

UGT ha cifrado inicialmente en torno a un 44 o 45 por ciento el seguimiento de la huelga general de este miércoles, 11 de noviembre, en la industria cántabra.

Este dato ha sido facilitado por el secretario de Organización de UGT Cantabria, Valentín Fernández, en declaraciones a los medios de comunicación durante su participación en los piquetes que esta mañana están recorriendo las calles de Santander con motivo de la huelga, que por ahora está siendo "tranquila" y sin que se haya producido ningún incidente "especial".

A la vista de los datos en la industria, Fernández considera que "sí que se está secundando la huelga" en este sector.

Según ha explicado, UGT y CCOO han "coordinado" sus piquetes y, hasta ahora, el "más grande" se ha concentrado en las cocheras de los autobuses municipales de Santander, el TUS, retrasando algunas salidas de los "significativos" servicios mínimos establecidos, ha indicado.

Aunque no se han registrado incidentes importantes en este piquete, sí que algunos de sus integrantes han explicado que se han vivido algunos momentos de "tensión" con la Policía.

Por ahora, los sindicatos convocantes están a la espera de recopilar los datos de seguimiento de la huelga en la sanidad, la educación, el funcionariado y en los trabajadores de administraciones como el Gobierno de Cantabria.

Tampoco han facilitado, por ahora, datos en el comercio, una actividad en la que, según Fernández, siempre hay "mayor dificultad" por la propia situación de "precariedad" que viven los trabajadores de este sector.