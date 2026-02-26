UGT rechaza que Renfe no refuerce la plantilla de su centro de emergencias en Cantabria por tercer año

Vías de tren a la entrada de Santander - EUROPA PRESS

SANTANDER 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

UGT ha denunciado este jueves que Renfe no va a destinar ninguna plaza para reforzar la plantilla del Centro de Gestión Operativo (CGO) encargado de las emergencias y las incidencias ferroviarias en Cantabria por tercer año consecutivo, pese a "una escasez de personal creciente".

Según ha subrayado en un comunicado la sección sindical de UGT en Renfe --sindicato mayoritario de la operadora ferroviaria en Cantabria--, el CGO ubicado en La Marga, integrado por 15 trabajadores, se queda un año más sin plazas para reforzar "un servicio esencial que gestiona el control de operaciones y la seguridad, las incidencias, los avisos de emergencia o los planes alternativos".

Al respecto, el secretario general de la sección sindical de UGT y presidente del comité de empresa de Renfe en Cantabria, Óscar Martín, ha explicado que Renfe en Cantabria depende de una gerencia centralizada en Asturias, donde sí se está incrementando la plantilla de su CGO, "pero aquí seguimos con el mismo personal desde hace tres años".

"A este paso, el CGO de Cantabria va a ser un mero centro satélite de Asturias e incluso con el riesgo de que desaparezca para desviarse todos los servicios a Oviedo, lo que sería inaceptable desde todos los puntos de vista", ha avisado.

Al hilo, ha señalado que "la dependencia de Cantabria a Asturias provoca que aquí no haya jefes o personal de estructura y está claro que desde hace tiempo se barre para allí".

Además, ha indicado que Renfe realiza un estudio cada año de las necesidades de cada CGO y a su juicio "no es admisible que en Cantabria no vea las que tiene de personal, y más, cuando los fines de semana hay que desviar servicios a Asturias por una escasez de plantilla que va a más".

Salvo las líneas de larga distancia, el CGO de Cantabria es el encargado del control de operaciones y emergencias de todos los demás servicios ferroviarios en la región: las tres de cercanías (desde Santander a Reinosa, a Cabezón de la Sal y a Liérganes), las de media distancia con destino a Oviedo y Bilbao y el ancho métrico de León.