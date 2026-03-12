UGT reclama reforzar la plantilla y reorganizar los servicios sanitarios para solucionar su "saturación" y "conflictos"

Archivo - Valdecilla - GOBIERNO - Archivo

SANTANDER 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Sector UGT-Sanidad ha advertido hoy que "la saturación asistencial y la falta de recursos estructurales en los centros sanitarios no cesa" y está generando "un clima de tensión creciente", especialmente en los servicios de urgencias, donde se concentran "muchos de los episodios de conflicto con pacientes y familiares", por lo que ha exigido reforzar la plantilla y reorganizar los servicios sanitarios en Cantabria.

En coincidencia con el Día Internacional contra las Agresiones a Profesionales Sanitarios, el sindicato ha trasladado a la Consejería de Salud de Cantabria un escrito elaborado por los propios profesionales del Servicio de Urgencias del Hospital de Valdecilla en el que se expone la situación que atraviesa el servicio y se solicitan medidas para mejorar su funcionamiento.

El responsable de UGT-Sanidad en Cantabria, Fernando Carmona, ha explicado en un comunicado que el documento refleja "la preocupación creciente de los profesionales por una presión asistencial que se ha convertido en una constante y que está deteriorando tanto las condiciones de trabajo como la calidad de la atención a los pacientes"

Carmona ha concretado que en el escrito registrado en la Consejería de Salud, la Subdirección de Recursos Humanos del Servicio Cántabro de Salud (SCS) y la dirección del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla (HUMV), "los trabajadores alertan de que la saturación continuada del servicio, la permanencia prolongada de pacientes en las áreas de urgencias y la falta de recursos humanos y materiales suficientes están generando una situación cada vez más difícil de gestionar en el día a día"

Los profesionales reclaman refuerzos estables de plantilla, mejoras organizativas y una adaptación "real" de los recursos a la demanda asistencial que soporta uno de los principales puntos de entrada al sistema sanitario público en Cantabria, ha indicado el responsable autonómico de UGT-Sanidad.

El sindicalista ha apuntado que UGT ya advirtió durante el último episodio de gripe estacional de la sobrecarga que sufrían los hospitales cántabros; una situación que "sigue sin resolverse en Valdecilla meses después".

Según Carmona, reforzar las plantillas, mejorar las infraestructuras y planificar adecuadamente la demanda asistencial "es también la mejor manera para favorecer entornos de trabajo más seguros en los centros sanitarios; son medidas estructurales que reclamamos al Gobierno de Cantabria para garantizar un funcionamiento adecuado de los servicios de urgencias y unas condiciones de trabajo dignas para los profesionales".

El responsable de UGT-Sanidad en Cantabria ha asegurado que el sindicato continuará trasladando a la Administración las "preocupaciones" del personal sanitario y defendiendo una sanidad pública "fuerte y dimensionada que pueda dar respuesta a las necesidades de la ciudadanía de Cantabria".