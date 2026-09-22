UGT urge medidas para reducir medio millar de siniestros de tráfico anuales en el desplazamiento al trabajo en Cantabria

Archivo - Coches en las autovías de Cantabria.-ARCHIVO - VERDES EQUO - Archivo

SANTANDER, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

UGT Salud Laboral de Cantabria ha reiterado la necesidad de Planes de Movilidad Sostenible al Trabajo (PMST) "ecológicos, seguros y eficientes" para reducir los desplazamientos en automóvil individuales y la media anual de casi medio millar de accidentes de trabajo con baja de tráfico en el desplazamiento al o desde el centro de trabajo ('in itinere') que se ha registrado en la comunidad en la última década.

Con esta reivindicación el sindicato se suma al Día Sin Coche de la Semana Europea de Movilidad --que se celebra este martes--, para lo que ha insistido en planes de movilidad en los centros de trabajo "encaminados a proteger el medio ambiente, proteger la salud de los trabajadores y reducir un alto número de accidentes de trabajo con baja 'in itinere' o en el desplazamiento a o desde el centro de trabajo fuera de la jornada laboral.

En un comunicado, UGT ha incidido en que, según el Instituto Cántabro de Seguridad y Salud en el Trabajo (ICASST), en 2025 se registraron en Cantabria 520 accidentes de tráfico de trabajadores que se desplazaban a su centro de trabajo o provenían de él, "la cifra más elevada de los últimos seis años".

Ha detallado que las estadísticas oficiales del ICASST precisan que en los últimos 10 años (2016-2025) se han contabilizado 4.783 accidentes laborales 'in itinere' de tráfico, de los que 4.726 fueron leves, 47 graves y 10 mortales.

Además, el sindicato ha especificado que Cantabria ya registró el año pasado un total de 870 accidentes laborales con baja 'in itinere', "el mayor número de los últimos 15 años", tras un incremento que se ha intensificado en los tres últimos porque desde 2022 aumentan un 20% y en 143 siniestros (de 727) y más de un 70% de este repunte corresponde a los de tráfico, ha recalcado.

De hecho, ha añadido, en estos tres últimos años mencionados la comunidad acumula un aumento de 103 y un 24% de accidentes de trabajo 'in itinere' de tráfico (de 417 a 520), incluidos los dos mortales registrados en el desplazamiento a o desde el centro de trabajo.

Y es que la gran mayoría de los accidentes mortales 'in itinere' son de tráfico (10 de los 13 de la última década), ha señalado la organización sindical.

NECESIDAD DE PLANES DE MOVILIDAD

En este sentido, la responsable de UGT Salud Laboral en Cantabria, Lara Pérez Camino, ha hecho hincapié en "la imperiosa necesidad" de poner en marcha planes de movilidad sostenibles para que "predomine más el transporte público o el colectivo organizado en los desplazamientos a los centros de trabajo".

"No puede ser que haya todos los años en Cantabria casi 800 accidentes de trabajo con baja 'in itinere' y que un 60% de ellos sean de tráfico", ha agregado la sindicalista, que recalca que "a finales de este año debería darse ya la implantación de planes de movilidad sostenible en las empresas con al menos una plantilla de 200 personas trabajadoras".

Ha insistido en que estos planes estaban previstos para diciembre de 2027 "pero se han adelantado a este año por las medidas anticrisis de la guerra de Irán, según se estipula en la Ley de Movilidad Sostenible".

"Es urgente implantarlos en estas empresas y extenderlos a todas las demás, tengan mucha o poca plantilla", recalca Pérez Camino, tras subrayar que estos planes de movilidad sostenible para empresas con más plantilla afectan a algo más de 50.000 personas asalariadas de Cantabria, una cuarta parte de toda la población asalariada, "aunque lo ideal sería generalizarlos y extenderlos ya a las empresa con al menos un centenar de trabajadores, lo que implicaría otras 25.000 personas trabajadoras más afectadas".