La UIMP tendrá Europa como hilo conductor de su actividad de verano en Santander

SANTANDER, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los Cursos de Verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) en Santander tendrán a Europa como hilo conductor a raíz de la Presidencia española de la UE, que comenzará en julio, y que dará lugar a que la ciudad acoja la reunión de trabajo de los ministros de Defensa del continente, que se integrará en la programación universitaria.

También pasarán por las aulas de Santander comisarios europeos españoles, y, en el ámbito nacional, expresidentes del Gobierno volverán a protagonizar diálogos en el Palacio de la Magdalena.

Del 12 de junio al 8 de septiembre se impartirán 106 cursos dentro de una actividad que mantiene sus principales hitos pero que introduce algunas novedades, como tres nuevas escuelas --del Mundo Clásico, 'EIBA EU CatChain Summer School Innovation and Catching-Up Along the Global Value Chains', de temas tradicionales y emergentes en el contexto de las cadenas globales de valor (CGV), y de UNICE--, o un encuentro de importantes químicos internacionales.

Además, la UIMP será sede de la conferencia del Banco de España sobre economía nacional, una propuesta que comienza este año y que tendrá continuidad.

En el plano cultural, además de los premiados Alejandro Amenábar y José Luis Gómez, la UIMP se fijará en las figuras de Almudena Grandes, Jorge Semprún, Juan Carlos Calderón --dentro del I Festival de Jazz--, Pablo Hojas o Pablo Picasso, que será objeto de una exposición.

Será un "año único", en el que la institución sigue conmemorando su 90 aniversario --en esta ocasión, del comienzo de su actividad académica--, y también marcado por los procesos electorales de mayo y diciembre. Además, se trata de un año "importante para Cantabria" porque celebra el Jubilar Lebaniego, al que la UIMP quiere sumarse.

Así lo ha afirmado este jueves el rector de la institución, Carlos Andradas, durante la presentación de los Cursos de Verano, en la que ha estado acompañado de numerosas personalidades del ámbito político y universitario, entre otras, y en la que también se ha dado a conocer la nueva imagen identificativa de la UIMP, obra de Manuel Estrada.

Andradas ha dicho que el objetivo de la institución es crecer no tanto en número de cursos como de estudiantes, y ha señalado la calidad, independencia y oportunidad e interés como líneas de la UIMP, que además está trabajando en recuperar patrocinadores.