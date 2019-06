Ultimátum de Cs al PP de Santander para que diga "sí o no" a sus exigencias

Publicado 13/06/2019 19:40:35 CET

Ceruti avisa a Igual que no van a "aceptar cambios a cambio de tragar" y la alcaldesa admite que están en una "difícil tesitura"

SANTANDER, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

Ciudadanos ha dado un ultimátum al PP de Santander para que esta tarde diga si acepta o no las exigencias planteadas para llegar a un acuerdo, tras una reunión entre ambos partidos en la que los naranjas han apreciado "cierta resistencia" a medidas de programa y "notables diferencias" en el reparto de las áreas de gestión.

"No venimos a aceptar unos cargos a cambio de transigir y tragar con una política que no sea la nuestra", han advertido a los 'populares', que se han quejado por su parte de que se trata de una "negociación cerrada" que les aboca a una "difícil tesitura": "decir a todo que sí, sin cambiar ni un punto ni una coma" o "perder el gobierno municipal". "Es un sí o un no".

Así lo han indicado tras la reunión que ambos partidos han mantenido, dentro de la ronda de negociaciones iniciada en el Ayuntamiento, el concejal electo y candidato de Cs a la Alcaldía, Javier Ceruti, y la regidora en funciones y aspirante a la reelección, Gema Igual, que se han entrevistado acompañados de miembros de sus respectivos equipos durante casi una hora y media.

Al término del encuentro -el cuarto que tienen-, el portavoz de la formación liberal ha salido con la "sensación" de que el PP "no ha entendido la situación": "No hemos venido aquí a hacer un David González", ha advertido, en alusión al edil que a mitad de la legislatura pasada abandonó Cs pero mantuvo su acta y como no adscrito apoyó los proyectos del PP.

En este sentido, Ceruti ha aclarado que "no hemos venido a aceptar unos cargos a cambio de los cuales transigir y tragar con la política del Ayuntamiento que no sea la nuestra", sino que como ha indicado "hemos venido a hacer nuestra política, con la que nos hemos comprometido con nuestros votantes y, si no, no tenemos opción de gobierno", ha avisado.

Ésa es, ha dicho, la "única exigencia absoluta" de Ciudadanos y por donde tiene que "pasar" el acuerdo en la capital cántabra. "Si no podemos ejecutar ese programa, no vamos a estar en ese pacto", ha reiterado.

NOTABLES DIFERENCIAS EN EL REPARTO DEL GOBIERNO

Ha insistido así en que Cs no ha acudido a la reunión con el PP a "modificar" o "llegar a un documento de consenso" a partir de lo que han propuesto, sino a "saber si aceptan o no las condiciones que imponemos y que nosotros consideramos imprescindibles", tanto las programáticas como las de participación en el gobierno, ya que estas últimas permitirán hacer "efectivas" las primeras y evitarán que se les "nigunee" o "impida" su acción.

Así, aunque no se han cerrado las negociaciones, Ceruti ha hablado de posturas "difíciles de conciliar" y de "notables diferencias" entre su partido y el que era su "socio preferente", sobre todo en lo que se refiere a la futura participación de los naranjas en el equipo de gobierno, ámbito en el que -ha reconocido- han sido "muy exigentes", sin entrar a detallar áreas o cargos concretos.

Se trata de un aspecto clave para ellos, para poder "controlar" la ejecución de un programa en el que han encontrado "cierta resistencia" por parte del PP a determinadas medidas. Pero aunque al principio las palabra no han sido "tan fáciles de obtener" como esperaba Cs, al final los 'populares' "aceptaban" o "transigían" a sus propuestas, ya que aunque intentaban cambiar aspectos les han dejado claro que "no hay nada que modificar".

Ceruti ha comparado esta situación con la que hay en las otras líneas de negociación, en alusión a PSOE y PRC, donde la diferencia es "radical", ya que o bien se han "comprometido" con las propuestas naranjas o son cuestiones que también han solicitado socialistas y regionalistas.

Cree que tras esa "resistencia" del PP está que, de llegar a un acuerdo, tendría que "retractarse" en ciertos proyectos, como la retirada de la escollera de la playa, un tema que está sobre la mesa junto con la participación ciudadana en el PGOU y en la ordenación ferroviaria o bajada de impuestos tras haberlos subido "desmesuradamente" en los últimos años. Precisamente, de cara a la respuesta a Cs, el PP debe entre otras cosas cuantificar esta rebaja.

"En algunos aspectos pueden decir que han cambiado de criterio y que en el programa tenían propuestas parecidas a las nuestras, pero

en otros es obvio que tienen que decir todo lo contrario a lo que han venido manteniendo públicamente", ha evidenciado Javier Ceruti.

"DIFÍCIL TESITURA" TRAS UN "LO TOMAS O LO DEJAS"

Sin embargo, la alcaldesa en funciones ha declarado que tras el encuentro PP y Cs está "casi totalmente de acuerdo" en el programa, al "99 por ciento" según ha cifrado, y a falta de concretar "pequeños matices", como la citada cuantificación de la rebaja fiscal.

Pese a ello, Gema Igual ha admitido que se encuentra ante la "difícil tesitura" de decir sí a "todo" lo que exige Cs o perder el gobierno de la ciudad, decisión que va a consultar con su equipo de gobierno y su partido, teniendo en cuenta para ello Santander.

Y aunque ha asegurado que los 'populares' son partidarios de una representatividad "justa" e incluso "generosa", pues son conscientes de que Ciudadanos tiene la llave de gobierno y puede pactar con otras fuerzas, ve "desproporcionado" lo que piden, ya que son "muchos puestos" y algunos de ellos "difíciles" o incluso "imposibles" de cumplir, pues son cargos "restringidos" a funcionarios.

En su conjunto, sobre el planteamiento de Cs, ha dicho que "se puede llamar de muchas maneras", aunque ha usado el término empleado por el propio Ceruti: una "negociación cerrada" en la que han optado por "lo cómodo": "lo tomas o lo dejas", toda vez que tienen otra opción para pactar. "No era una negociación. Era un sí o un no".

A pesar de ello, Igual cree que esto no supone que esté "la pelota en el tejado de nadie ni me siento responsable de tenerla", ha manifestado. En este sentido, y aunque tiene la "intención" de seguir en el cargo, ha asegurado que "lo importante no es mantener la Alcaldía", sino tener en cuenta a "todos" los vecinos y el "futuro" y el "avance" de la ciudad.

La regidora en funciones también ha defendido los cambios que ha introducido durante su mandato, como la retirada del MetroTUS, así como su capacidad "negociadora" y su actitud "dialogante".

A la espera de la respuesta que esta tarde tiene que darles el PP, Cs mantiene el resto de líneas de negociación iniciadas, con PSOE y PRC, por lo que al estar todos los escenarios abiertos, tanto Ceruti como Igual han declinado hablar de cargos concretos en liza. "Negociaciones abiertas, discreción absoluta", ha zanjado la alcaldesa.