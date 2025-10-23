UNATE reivindica la memoria y la visibilidad de los mayores tras alcanzar el récord de 2.700 alumnos

R UNATE reivindica la "memoria" y la visibilidad de las personas mayores tras alcanzar su récord con 2.700 alumnos - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Nacional-Aulas de la Tercera Edad (UNATE) de Cantabria ha inaugurado este jueves el curso 2025-2026, su 48 edición, que cuenta con 2.700 matriculados (récord de alumnos) y cuatro sedes, y al que se han incorporado nuevos municipios como, por ejemplo, Santa María de Cayón, Corvera de Toranzo o Castro Urdiales.

Durante el acto, celebrado en el Paraninfo de la Universidad de Cantabria (UC), el vicepresidente de UNATE, Francisco Gómez, ha reivindicado la memoria y visibilidad de las personas mayores y ha dado lectura de la memoria académica del curso 2024-2025, en el que la Universidad Permanente alcanzó los 1.627 socios (a junio de 2025) tras crecer un 34,5 por ciento.

En cuanto la propuesta para mayores de 50 años de la pasada edición, ha indicado que UNATE alcanzó las 3.290 personas que participaron en algunos de nuestros cursos, talleres o seminarios; 5.684 que asistieron a alguna de sus 114 actividades culturales; y 1.592 que formaron parte de su propuesta de acción social.

Asimismo, ha reivindicado las 15.000 visualizaciones del vídeo 'Soy mayor, soy mujer y soy visible', producido por la institución; y ha manifestado que "es muy difícil encontrar en nuestro país una entidad privada sin ánimo de lucro que llegue a tal cantidad y diversidad de personas mayores".

Gómez ha ensalzado la memoria "no para sacar pecho, sino para saber dónde estamos y así trazar el camino hacia el futuro", ya que, a su juicio, "vivimos en un entorno aquejado de presentismo, con dificultad para atisbar el futuro y encandilado por la desmemoria".

Por su parte, el consejero de Educación, Sergio Silva, ha destacado el papel de la Universidad Permanente porque "contribuye a desarrollar la educación y hacerla mejor", ha reiterado el compromiso del Gobierno regional "con el impulso de la formación a lo largo de la vida" y ha destacado la Estrategia Europea de Formación 2020-2030 que dedica un apartado específico.

Por su lado, la alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha puesto en valor la labor del presidente de UNATE, Modesto García, quien desde 1987 "ha traído congresos que han saltado fronteras, ha exportado lo que aquí pasaba y ha aprendido lo que aprendía en otros continentes".

El acto de apertura del 48 curso ha sido presidido por la rectora de la Universidad de Cantabria, Conchi López, y ha contado con la conferencia magistral de la decana de la Facultad de Enfermería de la UC, Carmen Sarabia.

Además, han asistido el delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares; el vicepresidente del Parlamento, Alejandro Liz; y el propio presidente de UNATE, Modesto Chato --recién nombrado Hijo Adoptivo de Cantabria 2025--, entre otras autoridades.

Durante el desarrollo del mismo se han entregado reconocimientos a profesores y alumnos, reconocido socios honoríficos de UNATE y ha actuado el Coro Lírico de Cantabria.