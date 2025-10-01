UNEATLANTICO celebra este viernes el acto de apertura del curso académico

Archivo - Foto de archivo del inicio del curso en UNEATLÁNTICO - UNEATLANTICO - Archivo

SANTANDER 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Europea del Atlántico celebrará este viernes 3 de octubre el solemne acto de apertura del curso académico 2025-2026. La ceremonia tendrá lugar a partir de las 12.00 horas en el salón de actos del campus y contará con la asistencia del consejero de Educación, Formación Profesional y Universidades, Sergio Silva, el presidente de FUNIBER, Santos Gracia, y el rector de UNEATLANTICO, Rubén Calderón.

El secretario general de la institución, Jesús Peña, abrirá el acto con la lectura de la Memoria del curso académico 2024-2025, y a continuación concederá los premios extraordinarios a los mejores expedientes académicos de esa promoción.

Seguidamente, el presidente de FUNIBER, Santos Gracia, se encargará de hacer la laudatio con la posterior entrega de la Medalla de la Universidad por parte del rector al ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología de la República Dominicana, Franklin García Fermín, y al viceministro administrativo y financiero del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología del mismo país, José Antonio Cancel.

La lección inaugural correrá a cargo de Franklin García y posteriormente intervendrán el consejero y el rector.