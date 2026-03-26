Urrutia destaca la importancia de los simulacros para entrenar y concienciar a profesionales y población

La consejera de Presidencia, Isabel Urrutia, asiste al CECOP del ejercicio de respuesta ante riesgo químico, realizado por el Gobierno y Gasib, con 40 participantes - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Seguridad, Isabel Urrutia, ha destacado la importancia de los simulacros como herramientas "fundamentales para entrenar y concienciar" tanto a los servicios de emergencias como a la población, que "tiene que ser protagonista activa de esta preparación de cara a evitar y minimizar riesgos".

Urrutia ha realizado estas declaraciones durante su participación en el Centro de Coordinación Operativa (CECOP) convocado en el marco del simulacro de riesgo químico, organizado por el Gobierno de Cantabria y Gasib (Sociedad Ibérica de Gas Licuado SL), en el marco de las actividades preventivas que el Ejecutivo realiza de forma permanente con las industrias afectadas por la normativa SEVESO.

Para la consejera, una pieza "vital" del Sistema de Protección Civil y Gestión de Emergencias es el fomento de la concienciación de los ciudadanos, que promueva la prevención y el autocuidado, para que en caso de emergencia "todos sepamos qué hacer y cómo cuidarnos", al margen de la actuación profesional de los servicios de emergencia.

Porque este conocimiento "evita siniestros secundarios y convierte a la población en un agente activo en la gestión de situaciones críticas", ha subrayado.

Además, las prácticas sobre simulaciones de situaciones reales son para la consejera "absolutamente necesarias e imprescindibles" para comprobar que los sistemas de avisos funcionan correctamente, y para que los equipos de intervención estén "perfectamente coordinados y entrenados" de cara a poder hacer frente, "con las máximas garantías", a las emergencias reales que puedan llegar a producirse.

En el marco del simulacro se ha recreado una explosión mecánica, denominada técnicamente BLEVE (Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion), en un depósito de propano de 2130.000 litros. Para la gestión de la emergencia se ha constituido, también, un Puesto de Mando Avanzado (PMA) en las inmediaciones de la empresa, y se ha simulado el dispositivo de intervención, mediante la constitución de dos mesas operativas que han representado la zona caliente y la zona templada de la emergencia.

De este modo, el Gobierno de Cantabria y Gasib han ensayado el operativo de respuesta ante varios escenarios de emergencia derivados de la explosión del depósito simulada; al tiempo que se ha ejercitado tanto la activación del Plan de Emergencia Interior de la planta, dedicada al almacenamiento y distribución de gases licuados del petróleo (GLP), como la coordinación de los servicios de emergencias ante un incidente de calado en este entorno.

En el ejercicio han participado más de 40 personas de la propia empresa y de los distintos organismos, administraciones y entidades que integran el Sistema de Protección Civil de Cantabria: bomberos del Gobierno, personal de sala y técnicos de 112 Cantabria, Cruz Roja, direcciones generales de Aguas y Medio Ambiente, Guardia Civil, Policía Local, Policía Nacional, 061, voluntarios de agrupaciones de Protección Civil, servicio de drones del Ejecutivo, y técnicos y rescatadores de la Dirección General de Seguridad y Protección Ciudadana, que organiza el ejercicio.

A todos ellos, organismos públicos y privados, la consejera ha querido agradecerles "su participación y colaboración porque su entrenamiento es fundamental para garantizar nuestra seguridad".

AVISOS A LA POBLACIÓN

En el marco del simulacro el Gobierno de Cantabria ha probado el sistema Es-alert de aviso de situaciones de riesgo a los móviles de la población en el entorno de Gajano (Marina de Cudeyo), con una notificación que ha llegado a los teléfonos ubicados en un radio de un kilómetro de la fábrica.

Esta herramienta permite el envío masivo e inmediato de avisos de alerta a las personas que se puedan verse afectadas por una emergencia o catástrofe, a través de la remisión de mensajes a sus teléfonos inteligentes conectados a las antenas incluidas en el área geográfica determinada por el Servicio de Protección Civil y Emergencias del Gobierno de Cantabria.

La prueba ha consistido en la emisión de una notificación similar a un mensaje de texto, que ocupa toda la pantalla del smartphone y va acompañada de un pitido y de la vibración del móvil, que se activa incluso si los teléfonos están silenciados, bloqueados o en modo 'No molestar', ante la necesidad de lectura en aquellos casos en los que se produzcan riesgos reales.

El texto recoge que se trata de un simulacro, indicando el ensayo del sistema, y no requiere de la realización de ninguna acción por parte del usuario. Únicamente, para que se retire de la pantalla del teléfono, y como garantía de lectura, las personas que lo reciben deben de pulsar el botón de 'Aceptar'.

En los casos en los que estas comunicaciones se den a consecuencia de situaciones de emergencias reales la notificación incluirá información sobre el tipo de riesgo que motiva el envío de la alerta, sus posibles consecuencias y, en aquellos casos en los que sea necesario, consejos de las acciones que ha de llevar a cabo la población afectada.

Además, se han hecho sonar las sirenas de aviso a la población con las que la planta cuenta desde 2023, con el doble objetivo de comprobar su correcto funcionamiento y de que las personas que viven o desarrollan su actividad en el entorno de la factoría puedan identificar el sonido del aviso de riesgo ante cualquier situación crítica que pudiera darse en la instalación industrial.

PROGRAMA ANUAL DE EMERGENCIAS

Este simulacro se enmarca en un programa anual del Gobierno de Cantabria, que promueve el entrenamiento conjunto de servicios de emergencias y entidades implicadas en la gestión e intervención en situaciones críticas.

En este año se han programado tres simulacros con empresas que presentan riesgo químico y se ven afectadas por la normativa SEVESO, otros tres en los que se simularán situaciones complejas que obligan a la activación de Planes Especiales de Protección Civil, y uno más de espeleosocorro.