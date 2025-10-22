Urrutia reivindica "la tradición taurina" de Cantabria y la defensa y promoción de la tauromaquia del Gobierno regional

La consejera de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa, Isabel Urrutia, inaugura el 41º Congreso Nacional de la Sociedad Española de Cirugía Taurina - GOBIERNO DE CANTABRIA

La consejera interviene en la inauguración del 41º Congreso Nacional de Cirugía Taurina que se celebra hasta el sábado en Santander

SANTANDER, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Presidencia, Isabel Urrutia, ha reivindicado "la tradición taurina" de Cantabria y la defensa y promoción de la tauromaquia impulsada por el Gobierno regional en la inauguración del 41 Congreso Nacional de Cirugía Taurina.

En su intervención, ha materializado esta defensa en diversas actuaciones, citando como ejemplo de este apoyo la partida para impulsar tauromaquia en el mundo rural, la participación del Ejecutivo este año en la nueva edición del Premio Nacional de Tauromaquia y la donación de material de quirófano para la renovación y modernización de la enfermería de la plaza de toros de Santander.

En este ámbito, ha comparado la cirugía taurina con la medicina de emergencia, donde el profesional sanitario debe actuar "en un contexto de urgencia máxima, con una capacidad de decisión instantánea y con una ejecución magistral para abordar heridas y trayectorias".

Urrutia ha señalado que la actividad médica siempre ha acompañado el espectáculo que representa la fiesta taurina "y ha crecido y evolucionado con ella hasta hacerse completamente imprescindible".

En este sentido, ha ensalzado la figura del cirujano y del médico de las plazas de toros en su labor de curar al torero y proteger la integridad del espectáculo y la vida de sus protagonistas.

Además de expresar el apoyo a esta reunión nacional, Urrutia ha felicitado a la Sociedad Española de Cirugía Taurina (SECT) por la conmemoración de su 50 aniversario "dedicado a cuidar y a mejorar nuestra fiesta nacional".

En la inauguración del congreso, la consejera ha estado acompañada por la alcaldesa de Santander, Gema Igual; el presidente de la Sociedad Española de Cirugía Taurina (SECT), Pascual González; y el presidente del comité organizador, Daniel Casanova.

Desde hoy y hasta el sábado, esta 41 reunión va a abordar diversas cuestiones relacionadas con las innovaciones quirúrgicas, revisión de casos clínicos y puesta en común de experiencias de profesionales de la plaza, la enfermería o el hospital.

El congreso ha dado comienzo en el Palacio de la Magdalena con un saludo a cargo de Alfonso Ussía por vídeo, y contará también en los próximos días con la participación, entre otros, del presidente de la Fundación del Toro de Lidia, Victorino Martín, y del extorero Enrique Ponce. La conferencia inaugural ha sido impartida por el doctor Daniel Casanova.

En el marco de este congreso el viernes tendrá lugar al a 47 Asamblea General de la Sociedad Española de Cirugía Taurina, que este año conmemora el 50 aniversario de su fundación.