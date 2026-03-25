Urrutia sitúa la vivienda como un reto común europeo y defiende el papel de las regiones para dar soluciones

Participantes en el III Diálogo Local Joven celebrado en el Parlamento - GOBIERNO

SANTANDER, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Presidencia, Isabel Urrutia, ha subrayado que el acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los principales retos compartidos por toda la Unión Europea y ha defendido que las entidades locales y regionales cuenten con herramientas eficaces que permitan actuar con flexibilidad y eficacia a la hora de afrontar este problema.

"La crisis de vivienda tiene un fuerte componente local, sus causas varían entre los territorios, pero sus síntomas se repiten lo largo de todo el territorio europeo", especialmente entre la población joven, ha señalado durante la inauguración del III Diálogo Joven Europa, celebrado en el Parlamento de Cantabria y que está dedicado este año a la vivienda, un asunto, a su juicio, de "absoluta preocupación" para ciudadanos e instituciones.

La consejera ha incidido en que la vivienda constituye "un elemento clave para el proyecto de vida de las personas" y ha advertido que factores como el encarecimiento de los precios, la presión del alquiler turístico o los cambios demográficos están "agravando el problema".

En este contexto, ha defendido el papel de las regiones en la construcción de soluciones y ha animado a los participantes a contribuir activamente en el debate. "El objetivo es que la vivienda deje de ser un problema cuanto antes y que los jóvenes puedan desarrollar su proyecto de vida con autonomía", ha apuntado.

El foro, organizado por el Gobierno de Cantabria en colaboración con el Parlamento autonómico y con el impulso del Comité Europeo de las Regiones, tiene como objetivo recoger las inquietudes y propuestas de la juventud de Cantabria y de expertos regionales en materia de vivienda.

La consejera ha destacado el valor de este espacio de diálogo "como punto de encuentro entre instituciones y sociedad civil" y ha reafirmado el compromiso de trasladar sus conclusiones al ámbito europeo.

Las reflexiones que surjan de este diálogo se llevarán al Comité Europeo de las Regiones para contribuir a la toma de decisiones y al diseño de políticas comunitarias", ha señalado Urrutia, que representa a Cantabria en este órgano europeo.

POLÍTICA REGIONAL DE VIVIENDA

En su intervención, la consejera de Presidencia también ha puesto en valor las políticas impulsadas esta legislatura por el Ejecutivo autonómico (PP) para facilitar el acceso a la vivienda, especialmente entre los jóvenes, con una inversión adicional de 65 millones de euros recogida en el proyecto de presupuestos aprobado este mismo miércoles por el Consejo de Gobierno.

Asimismo, se ha referido a la tramitación de la primera Ley de Vivienda de Cantabria, orientada a incrementar la oferta tanto en compra como en alquiler y a mejorar el acceso de colectivos vulnerables y profesionales de servicios esenciales; o al impulso de la vivienda pública en alquiler, con 285 viviendas proyectadas en nueve municipios.

"Es una apuesta clarísima del Gobierno de Cantabria por la mejora de las condiciones de acceso a la vivienda y que pueda ser una realidad para los más jóvenes, para que puedan emprender ese proyecto de vida que muchas veces, por causas ajenas a ellos, se ve paralizado", ha concluido.

En la inauguración del III Diálogo Joven Europeo también ha intervenido la presidenta del Parlamento de Cantabria, María José González Revuelta, y jóvenes, expertos e instituciones han intercambiado impresiones sobre la oferta de vivienda, el acceso en el mundo rural, la reforma de la ley que impulsa el Gobierno cántabro en esta materia y el mercado de alquiler e hipotecario.

Tras la inauguración, la jornada ha comenzado con la intervención de la delegada del Máster de Derechos Humanos y Mecanismos de Protección Nacional de Internacional de la Universidad de Cantabria (UC), Sara Rodríguez.

En la primera mesa redonda han participado Carlos Montes, director general de Vivienda del Gobierno cántabro; Eduardo Vázquez de Castro, catedrático de la Universidad de Cantabria en el Área de Derecho Civil; Alejandro Blanco, ayudante de Gestión Tributaria (ACAT); y Rosalía Palazuelos, vicepresidenta de la asociación Entre Valles.

La segunda mesa ha contado con la intervención Martín Silván, joven investigador de derecho mercantil y responsable de la oficina del consumidor de la UC, y Mario Sañudo, agente inmobiliario, quienes han acompañado a los estudiantes Erasmus en la UC, Paolo Cleric, y Francesca Mormille.

La jornada Diálogo Joven Europa se ha completado con un vídeo de Daniel Calleja, director de la Representación de la Comisión Europea en España.