Vadelcilla acoge la primera prueba en un entorno sanitario del robot de asistencia de la ONCE 'AcessRobot' - ONCE

SANTANDER, 13 May. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Marqués de Valdecilla ha acogido este miércoles la primera prueba en un entorno sanitario del robot de asistencia para personas con discapacidad y mayores en lugares de elevada complejidad 'AccessRobots'.

Se trata de un proyecto piloto que la entidad ha probado hoy en el centro con motivo de la Semana del Grupo Social ONCE de Cantabria, después de estar en otros entornos como la T4 del aeropuerto de Adolfo Suárez de Madrid o estaciones de trenes y autobuses.

Así, en el hospital cántabro, varias personas con discapacidad visual han podido comprobar el funcionamiento del aparato que les ha guiado hasta la zona de Registro, de Psiquiatría y de Enfermedades Raras.

En la demostración han participado el consejero de Salud, César Pascual; el presidente del Consejo Territorial de la ONCE en la región, Sergio Olavarría; el delegado de la ONCE en Cantabria, Óscar Pérez; la directora de I+D+i de Fundación ONCE, Almudena Alcaide, y la presidenta del CERMI Cantabria, Elisa Urureta.

Alcaide ha explicado a los medios de comunicación que el robot se convierte en un asistente durante las horas que estas personas pasan en el hospital para ayudarles a encontrar zonas como las consultas, los ascensores, el punto de información o cualquier otro de interés.

Según ha detallado, el aparato se mueve automáticamente una vez que ha reconocido el lugar donde se encuentra a través de una aplicación. De este modo, el usuario empareja su móvil personal al robot para manejarlo.

Es decir, cuenta con la inteligencia para "ver por ti, entablar la comunicación que se necesite con la instalación y reconocer el contexto: si hay mucha gente, muchos obstáculos, la temperatura, cuál es la ruta más corta o si hay algún incidente en el camino", ha resumido la directora de I+D+I de la Fundación ONCE.

Por parte, Olavarría ha afirmado que esta demostración es una "oportunidad" para concienciar y sensibilizar a la sociedad sobre las dificultades de una persona con discapacidad visual y más en un entorno como Valdecilla.

Al respecto, ha indicado que se ha elegido estse centro porque es por "donde casi todos los cántabros van a pasar alguna vez en su vida", con pasillos "eternos", y para poner en valor la importancia de la accesibilidad en este lugar.

Por último, el presidente del Consejo Territorial de la ONCE en la región ha asegurado que esta tecnología "viene para quedarse" y la ha calificado de "aliada" para las personas con discapacidad.

Mientras, el consejero de Salud espera que Valdecilla sea el primer hospital donde se implante el robot cuando esté disponible y ha agradecido a la Fundación ONCE por apostar por el centro cántabro para presentarlo.

EL ROBOT

El dispositivo forma parte de 'AccessRobots', una plataforma desarrollada por el área de I+D+i de Fundación ONCE con la colaboración de empresas como Omrom, para ofrecer seguridad y autonomía a las personas con discapacidad a la hora de acceder a hospitales, estaciones o aeropuertos de forma autónoma, ya que elimina las barreras a las que se enfrentan para desarrollar la actividad deseada.

Recibió uno de los galardones otorgados en el Congreso Innova Health (CIH) en 2023, concretamente en la categoría de 'Proyecto Innovador', y el Premio ARME awards en el apartado 'Mejores ideas para aeropuertos, aeronáutica y aeroespacial', concedido en 2025 por la Asociación de Robótica Móvil Española para fomentar el desarrollo de soluciones innovadoras y facilitar así la transición hacia una industria más eficiente y socialmente comprometida.