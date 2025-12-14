Valdecilla incorpora la técnica quirúrgica RefluxStop para tratar el reflujo gastroesofágico - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Marqués de Valdecilla (HUMV) ha incorporado "con éxito" la técnica quirúrgica RefluxStop, un procedimiento "mínimamente invasivo" para el tratamiento del reflujo gastroesofágico patológico y la hernia de hiato.

Con esta incorporación, Valdecilla se une a los centros hospitalarios pioneros de España y Europa que aplican esta innovadora técnica, disponible en sólo 17 hospitales del país, ha informado el Gobierno de Cantabria.

Las doctoras y especialistas en Cirugía General y Digestivo del HUMV, Sonia Castanedo y Marisol Trugeda, integrantes de la Unidad de Cirugía Esófago-Gástrica del centro hospitalario cántabro, han liderado la implantación de este procedimiento, que amplía la cartera de servicios del hospital.

Se trata de una alternativa eficaz para el control del reflujo en pacientes en los que las técnicas tradicionales pueden generar efectos secundarios o estar contraindicadas, especialmente en casos con alteraciones "importantes" de la motilidad esofágica.

RefluxStop es un dispositivo que se implanta de forma "mínimamente invasiva", con pequeñas incisiones en el abdomen. Se coloca en la parte superior del estómago y ayuda a recolocar y mantener el estómago en su posición natural, para evitar que el ácido y los alimentos suban hacia el esófago.

De esta forma, corrige la causa principal del reflujo sin necesidad de comprimir el esófago, lo que mejora la tolerancia del tratamiento y favorece una rápida recuperación.

El tratamiento inicial de la enfermedad por reflujo debe ser médico, pero en determinados pacientes la cirugía es necesaria. En estos casos, RefluxStop ofrece una opción "segura y eficaz, tal y como se ha demostrado en más de 1.000 intervenciones realizadas en Europa", ha explicado la nota de prensa.

A largo plazo, según los datos presentados en el 3rd Annual RefluxStop Meeting, celebrado en la Royal Society of Medicine de Londres en 2024, muestran "excelentes" resultados en pacientes seleccionados que cumplen unos criterios concretos.

Para su implantación en Valdecilla, las doctoras Castanedo y Trugeda realizaron una formación especializada en el Hospital Klinik Beau-Site de Berna (Suiza) con el profesor Jörg Zehetner, referente europeo en esta técnica y uno de los máximos responsables del registro europeo de esta actividad.

Posteriormente, ambas han realizado las primeras intervenciones en el centro con la colaboración del Zehetner, que se ha unido al equipo quirúrgico del Servicio de Cirugía General y Digestivo del HUMV.