El Valle de Villaverde estrena la renovada carretera de La Matanza a La Capitana tras una inversión de 930.000 euros

El consejero de Fomento, Roberto Media, inaugura la renovación de la carretera autonómica entre La Matanza y La Capitana

Se ha dotado de espacios para peatones y se han colocado elementos de seguridad vial

VALLE DE VILLAVERDE, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Fomento, Roberto Media, ha inaugurado este martes la renovación de la carretera autonómica entre La Matanza y La Capitana, en el límite con Vizcaya, tras una inversión que supera los 930.000 euros, la mayor de esta legislatura en el Valle de Villaverde.

Hasta el momento, esta carretera autonómica a su paso por el núcleo urbano de La Matanza carecía de espacios reservados para los peatones, lo que generaba una "enorme inseguridad". Ahora, la nueva acera cuenta con una anchura de dos metros y se ha habilitado un itinerario peatonal en la pasarela de madera sobre el arroyo y el río Agüera.

En total se ha actuado sobre una longitud de 850 metros, en los que se ha extendido una nueva capa de rodadura y se han colocado elementos de seguridad vial. También se ha mejorado el drenaje y la iluminación con nuevas farolas y se han soterrado las líneas de electricidad.

Según Media, se trata de una obra que da respuesta a una "justa y necesaria reivindicación de todos los vecinos" y a una "demanda histórica del ayuntamiento", además de que "supone un salto adelante en materia de conexión y para la vida diaria de las personas".

El consejero ha dicho que esta actuación "era una asignatura pendiente que Cantabria tenía con el Valle de Villaverde", que mejorará la conectividad regional y "generará riqueza y empleo".

"Seguimos demostrando el compromiso absoluto que tiene este Gobierno por transformar Cantabria y por llevar a cabo actuaciones como ésta", ha asegurado el titular de Fomento, que ha puesto en valor el "elevado ritmo inversor" del Gobierno tras anunciar la semana pasada "próximas inversiones millonarias" en Piélagos, Laredo y también en núcleos de menor tamaño, como Las Rozas de Valdearroyo, Campoo de Enmedio o la Hermandad de Campoo de Suso.

OTRAS ACTUACIONES EN EL VALLE DE VILLAVERDE

Obras que se suman a las "realidades ya terminadas" en Santoña, Valdeprado del Río, Astillero y el Valle de Villaverde, donde ha señalado que el Gobierno va a ejecutar la reparación de un colector y la cubierta de la estación de bombeo de Laiseca a propuesta del Ayuntamiento, que supondrá una inversión de cerca de 192.000 euros y se licitará en cuanto el Consistorio tenga los permisos.

Ha avanzado también que en las próximas semanas el Gobierno redactará un nuevo proyecto para ejecutar un puente sobre el río Agüera en el barrio de La Capitana, y ha recordado que el municipio cuenta con 125.000 euros del Plan de Obras Municipales "para invertir en mejorar los servicios que presta a sus ciudadanos sin tener que poner un solo euro debido a su situación geográfica especial", frente a la anterior convocatoria en la que el ayuntamiento tenía que aportar un 20% adicional y "por eso, no se presentó a esa ayuda".

"Nunca antes se habían impulsado tantos proyectos grandes y largamente esperados en la región en el ámbito de las carreteras autonómicas", ha destacado Media, que ha garantizado que el Ejecutivo "seguirá impulsando proyectos emblemáticos" como la carretera Requejada-Suances, la Santullán-Otañes, el acceso al polígono de La Pasiega, la carretera de Entrambasmestas, la variante de Los Corrales o la Reinosa-Potes.