Una veintena de alumnos de verano de la UC 'coge olas' para reivindicar la actividad física y el entorno

Los participantes del curso, instantes previos a la primera sesión práctica - UC

SANTANDER 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

Una veintena de alumnos participan en Suances en el Curso de Verano de Iniciación al Surf (SUP y tabla corta) de la Universidad de Cantabria (UC), cuyo objetivo es reivindicar la actividad física y el entorno natural.

De esta forma, se han enfundado el neopreno y la lycra, han cogido las tablas y han aprendido algunas maniobras básicas del surf con tabla corta y del paddle surf, en playas como La Concha o Los Locos, dentro del seminario codirigido por los profesores de la UC Mikel Pérez y Carlos Cobo.

La rectora de la UC, Conchi López, ha participado en una sesión junto a los vicerrectores de Estudiantes, Íñigo Casafont; Sostenibilidad, María Margallo; y Cultura, Rebeca Saavedra. También, han asistido el vicerrector de Relaciones, Luis Muñoz, y la directora del Área de Cursos de Verano, Rosa Martín, que han conocido sobre el terreno una actividad que utiliza el entorno natural como espacio educativo.

Durante la visita, la rectora ha destacado que "la universidad no solo transmite conocimiento, sino que también tiene la responsabilidad de promover hábitos que contribuyan al bienestar de las personas".

En este sentido, ha subrayado que "la actividad física, el contacto con la naturaleza y el cuidado de la salud forman parte de una formación integral, especialmente en una etapa tan importante como la universitaria".

Asimismo, ha señalado que, junto a una programación académica "de gran nivel", los Cursos de Verano de la UC incorporan actividades "que fomentan el bienestar, la convivencia y el aprendizaje experiencial, demostrando que también se puede aprender cuidando la salud y disfrutando del entorno".

El curso reúne a alumnos de todos los perfiles, desde jóvenes de 19 años que buscan su primera toma de contacto con el surf hasta mayores de 50 que también se estrenan sobre la tabla o que aprovechan el curso para complementar la parte práctica con la teoría.

En el agua, el curso ofrece una visión amplia del surf como fenómeno deportivo, cultural y social. Las sesiones teóricas incluyen consejos sobre cómo adquirir material de surf, cómo interpretar los pronósticos de las olas, el entrenamiento físico, la prevención de lesiones, conocimientos básicos de inglés por la nomenclatura que se utiliza en el surf y diversos aspectos socioculturales.

Para el codirector del curso Mikel Pérez, su celebración en Suances es "incomparable, por el ambiente veraniego y porque tenemos la posibilidad de jugar con dos playas, La Concha o Los Locos, con condiciones del mar muy diferentes".

Con este curso se completa la oferta académica de la Universidad de Cantabria programada para este verano en la sede de Suances, que este año cumple su trigésima edición.

En el apartado cultural, el 30 de julio se celebrará una conversación con el músico y compositor Raúl Gutiérrez 'Rulo', que bajo el título 'Con mis canciones pa'aquí, con mis canciones pa'allá', se celebrará a las 20.00 horas en El Torco con acceso libre y gratuito.