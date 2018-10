Verónica Ordóñez anuncia su candidatura a las primarias de Podemos

Actualizado 17/10/2018 9:14:52 CET

SANTANDER, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La diputada regional de Podemos, Verónica Ordóñez, ha anunciado su candidatura para encabezar la lista de dicha formación en Cantabria para las elecciones autonómicas y locales de 2019.

Ordóñez ha hecho este anuncio en un comunicado de prensa, remitido anoche, a penas diez días después de que dimitiera José Ramón Blanco tras conocerse las denuncias por "acoso" interpuestas por la propia Ordóñez, entre otras, y quien fue el primero en anunciar su candidatura a liderar Podemos en Cantabria.

En el comunicado, Ordóñez afirma que sus tres años como diputada regional han sido "muy duros" pero "cada pequeño logro" le ha dado "fuerzas para seguir luchando por el cambio social y político que Cantabria merece", motivo por el que ha decido presentarse a encabezar la lista de Podemos.

"No es una decisión fácil pero el apoyo e impulso que he recibido de muchos compañeros me ha animado y ayudado a dar este nuevo paso adelante", ha subrayado.

"Con ellos y con ellas, con quienes tengo el orgullo de compartir lista, pero también con todas las personas que día a día aportan su tiempo, sus ganas y toda su experiencia a trabajar por una Cantabria digna y para todas, estoy convencida de que seremos capaces de lograr todos los retos que se nos pongan por delante", señala la diputada.

Ordóñez propone seguir construyendo "una alternativa de cambio" para la región, que se traduce en "una Cantabria feminista, más justa y más digna que ponga a las personas en el centro de la acción política."

"Como decía Rosa de Luxemburgo, seguiremos trabajando por un mundo y por una Cantabria

donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres", concluye.