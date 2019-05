El videocreador Billy Cowie presenta sus bailarines virtuales en el Centro Botín

Publicado 21/05/2019 12:28:47 CET

'Falsificaciones genuinas' es una instalación de vídeo danza, en la que el público se encuentra con bailarines en tamaño real mediante gafas 3D

SANTANDER, 21 May. (EUROPA PRESS) -

El Centro Botín presenta por primera vez en Santander 'Falsificaciones genuinas', un encuentro con bailarines virtuales en tamaño real en el universo poético, coreográfico y musical de Billy Cowie, donde el público utiliza gafas 3D y se desplaza libremente por el espacio.

El británico Billy Cowie es un artista multifacético, director de cine, coreógrafo, escritor, compositor y realizador clave en la investigación y producción de danza para pantalla usando herramientas 3D.

Actualmente reside en Brighton, en donde compagina su faceta de creador con sus clases en la universidad. Su presencia en El Centro Botín se completará con un taller de creación de danza audiovisual que impartirá para profesionales los días 25 y 26 de mayo.

Tras su presencia en España en 2018 para recibir el Premio Artista Destacado Fiver, presentar un monográfico sobre su obra en Naves Matadero y Cineteca Madrid y participar en el homenaje a la pionera de la videodanza Núria Font, que se realizó en el Mercat des Flors en Barcelona, Billy Cowie vuelve con esta instalación a nuestro país, en su primera visita a Cantabria.

La obra que se exhibe en Santander es una vídeo instalación de 31 minutos de duración que reúne extractos de algunas de sus piezas anteriores, como 'Art of Movement', 'Under Flat Sky', 'Tangos cubanos' y 'Edge of Nowhere'.

La obra se proyectará en bucle cada media hora desde hoy y hasta el 26 de mayo, entre las 17 y las 20 horas, en las aulas Índigo y Marino del Centro Botín. Este horario se ampliará durante el fin de semana (25 y 26 de mayo), cuando también habrá sesión de mañana, entre las 11 y las 14 horas.

Cada pase está limitado a un aforo máximo de 15 personas. Las entradas para disfrutar de la obra tienen un precio de 2 euros, mientras que los Amigos del Centro Botín podrán retirarlas a coste cero.

Asimismo, Cowie impartirá un taller sobre vídeo danza los días 25 y 26 de mayo. 'Bailando con la cámara' es una propuesta formativa para profesionales que trabajen en torno a la danza, el cine y las artes visuales, cuyo objetivo es conocer desde dentro cómo se hace un cortometraje de vídeo danza tomando como punto de partida la pieza que se proyectará en el Centro Botín.

La formación se concentra en dos sesiones de cinco horas cada día (10-13 y 14.30-16.30). La matrícula para participar en este taller único tiene un precio de 30 euros para el público general, con una bonificación del 50% para los Amigos del Centro Botín.