Los visitantes del MAS podrán sumergirse mañana en una selección de cuadros gracias a la realidad virtual

SANTANDER 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Santander, MAS, acogerá este viernes, 12 de diciembre, una propuesta de realidad virtual que permitirá a los asistentes introducirse en el interior de una selección de conocidas obras pictóricas.

Se trata de una iniciativa de Ruido Interno enmarcada dentro de la iniciativa 'El Mas en la calle', promovida desde el Ayuntamiento de Santander para acercar el museo a la ciudadanía a través de actividades diseñadas por distintos agentes culturales.

'Jardín virtual' es el nombre de esta propuesta que se celebrará entre las 18.00 y las 20.00 horas en el interior del museo, sin necesidad de inscripción previa ya que las plazas se irán cubriendo por orden de llegada.

A través de unas gafas Meta Quest 2, los participantes, a partir de 12 años, tendrán la oportunidad de sumergirse en un mundo inexistente, pero aparentemente tan real que parece verdadero.

El público podrá introducirse en distintos cuadros y ver cada uno de sus elementos desde todos los ángulos posibles, descubriendo la parte que muestra el lienzo y la cara que no se ve.

Según explican desde Ruido Interno, se trata de una actividad de realidad virtual que invita al público a adentrarse en una obra de arte gracias a la tecnología inmersiva de gafas VR.

Los participantes podrán explorar desde dentro una selección de cuadros destacados, descubriendo detalles, perspectivas y elementos de las obras que pasan desapercibidos a simple vista.

La concejala de Cultura, Noemí Méndez, ha explicado que esta actividad ofrece una forma nueva de relacionarse con el arte, "conectando la tradición pictórica con las posibilidades del lenguaje digital".

Hasta finales de año, Ruido Interno participa en el programa 'El MAS se sale'. La última propuesta, programada para el viernes 19 de diciembre, será una intervención performativa que lleva por nombre 'De-construir un cuadro'.

Ruido Interno es un proyecto cultural fundado en 2012 que desarrolla su labor en el ámbito de la gestión, producción y fomento de actividades escénicas y audiovisuales.

La compañía combina la realización y exhibición de obras teatrales y audiovisuales con la formación e investigación creativa, impulsando la difusión de los procesos de creación contemporánea.

Actualmente tiene en escena ocho espectáculos teatrales y estrenará a finales de enero de 2026, en el Palacio de Festivales de Cantabria, su nuevo montaje 'A simple vista', de Juan Carlos Fernández.