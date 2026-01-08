Volotea conectará Santander con Málaga y Valencia desde el 31 de marzo y durante el invierno

Avión de Volotea. - VOLOTEA

SANTANDER 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

Volotea conectará Santander con Málaga y Valencia a partir del 31 de marzo y ambas rutas, que pueden reservarse desde este jueves, estarán disponibles también durante la temporada de invierno.

La ruta a Málaga contará con tres frecuencias semanales en verano (martes, jueves y sábados) y dos en invierno (martes y sábados). Por su parte, la conexión con Valencia operará durante todo el año con dos vuelos semanales, los martes y los viernes.

En total, Volotea pondrá a disposición de los pasajeros cerca de 40.000 asientos en la conexión con Málaga y alrededor de 28.000 asientos en la ruta a Valencia, ha informado en nota de prensa.

El Gobierno regional anunció el pasado mes de diciembre que se iba a publicar una nueva licitación para las rutas de Valencia y Málaga para "asegurar dos de las conexiones domésticas más consolidadas" del aeropuerto de Santander.

De esta forma, Volotea amplía su oferta de vuelos desde el Aeropuerto Seve Ballesteros-Santander, tras inaugurar el pasado 4 de diciembre la conexión con Granada.

Con estas incorporaciones, la compañía contará con un total de cinco rutas desde el aeropuerto, conectando la capital cántabra también con Sevilla, Granada y Menorca (esta última operativa durante la temporada de verano).

La ruta a Menorca estará operativa durante toda la temporada de verano, del 30 de mayo a principios de octubre. Para este itinerario, Volotea ofrecerá más de 12.000 asientos en casi 80 vuelos en 2026, con dos frecuencias semanales. Por su parte, las conexiones con Sevilla y Granada también contarán con dos vuelos por semana.

El director general de estrategia de Volotea, Gabriel Schmilovich, ha señalado que estas nuevas conexiones a Málaga y Valencia refuerzan el compromiso de Volotea con Cantabria y consolidan la conectividad entre el norte y el sur del país.

Según ha destacado, desde que comenzaron a operar en Cantabria, hace 13 años, han trabajado para acercar a los cántabros a más destinos dentro de España con vuelos directos y, al mismo tiempo, para que cada vez más viajeros descubran la riqueza cultural, gastronómica y paisajística de la región.

Volotea está presente en Cantabria desde 2012 y a finales de 2025 había transportado a casi 450.000 pasajeros desde el aeropuerto Seve Ballesteros-Santander.

En 2026 la compañía ofrecerá cerca de 160.000 asientos desde el aeropuerto cántabro, la mayor oferta desde que comenzó a operar en la región.

Además, la compañía mantiene una puntualidad del 85% y un cumplimiento del programa de vuelos del 100%, con una tasa de ocupación media del 93% y una tasa de recomendación superior al 95%, un dato que refuerza la voluntad de Volotea de seguir aportando conectividad y valor a Cantabria.