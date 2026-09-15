Vox, dispuesto a negociar los presupuestos de 2027 con el PP para frenar el "empobrecimiento" de los cántabros

Archivo - La portavoz de VOX en el Parlamento de Cantabria, Leticia Díaz. Foto de archivo - César Ortiz - Europa Press - Archivo

Su portavoz parlamentaria, Leticia Díaz, condiciona su continuidad en el partido a que se acometan "cambios" de funcionamiento

MARRÓN (AMPUERO), 15 (EUROPA PRESS)

Vox seguirá dando "la batalla" para evitar que los cántabros se sigan "empobreciendo" y está dispuesto a negociar los presupuestos autonómicos de 2027 con el PP, plantenado medidas que los populares ya han aceptado en otras comunidades con gobiernos de coalición y dirigidas a que "los cambios estructurales se noten de verdad".

En declaraciones a los medios de comunicación en Hoz de Marrón (Ampuero), donde ha acudido a la festividad de la Bien Aparecida, la portavoz parlamentaria de Vox, Leticia Díaz, ha asegurado que su partido "siempre" ha estado dispuesto a negociar con el PP pero "lo que pasa es que no hemos sido convidados".

Y es que, según ha indicado, el PP sabe que en Cantabria "siempre está la posibilidad" de un acuerdo con el PRC y ello hace que al Gobierno que preside María José Sáenz de Buruaga "no le interese introducir cambios que pueden tener un coste, claro que sí, pero que van a ser para el bien de los ciudadanos".

Díaz cree que en los próximos meses se volverá a ver el "juego" del PP y PRC en torno a los presupuestos "donde parece que se enfadan pero en la práctica gobiernan de la misma manera" mientras los cántabros "cada vez son más pobres, los autónomos cada vez lo pasan peor" y sectores como el primario "agonizan".

Ha señalado que Vox en Cantabria no pide "nada diferente" a lo que el PP ha aceptado en otras comunidades donde ha pactado con Vox.

Díaz ha lamentado que estas medidas, dirigidas a que los ciudadanos "las noten en sus bolsillos", "no han llegado" en Cantabria. A juicio de la portavoz de Vox, desde el Ejecutivo "se venden muchos proyectos y muchas ayudas que nunca llegan" y que luego son "puro humo" porque "los requisitos no los cumplen nadie".

"Seguiremos muy críticos, como siempre, con la esperanza de que el Gobierno se quiera en fin sentar para hacer un presupuesto en base cero y para que los cambios estructurales se noten de verdad", ha afirmado.

"CAMBIOS" PARA SEGUIR EN VOX

Por otra parte, y preguntada por su continuidad en el partido, Díaz ha afirmado que para continuar "tienen que cambiar algunas cosas". "Si se llevan a cabo pues podré seguir y, si no, no pasa nada".

Díaz cree que en Vox "tenemos mucho margen para hacer las cosas mejor", tambien en el ámbito interno, y por eso propondrá cambios en la forma de funcionamiento de la formación para que haya "una serie de controles y exigencias que se cumplan y se lleven a cabo".