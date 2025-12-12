Vox exige abandonar el "fanatismo climático" y la "voracidad fiscal" al sector pesquero

El portavoz nacional de Industria de Vox, Alberto Rodríguez Almeida, - VOX

SANTOÑA, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz nacional de Industria de Vox, Alberto Rodríguez Almeida, ha reclamado este viernes en Santoña que los partidos abandonen el "fanatismo climático" que está "arruinando" al sector primario y a la industria y que el Gobierno central ponga fin a la "voracidad fiscal" hacia actividades esenciales como la pesca.

Rodríguez Almeida ha visitado esta mañana el puerto y la lonja de Santoña para mostrar su apoyo a los pescadores y a la industria conservera -"de gran prestigio" en este municipio cántabro-, quienes "piden fundamentalmente que les dejen trabajar".

Tras señalar que se trata de una actividad necesaria para la "prosperidad" de toda España, ha cargado tanto contra el Gobierno de Cantabria como contra una Comisión Europea "repartida entre el PP y el PSOE" que "no defiende sus intereses".

En el caso de la región, el responsable de Vox ha dicho que no se ha defendido al sector ni con el anterior gobierno de PRC-PSOE ni con el actual del PP, que para Vox "ha estafado a sus electores y a quienes tenían puesta esa confianza en el cambio y no ha cambiado absolutamente nada".

Respecto a Europa, ha lamentado que "vemos cómo otros países se autoasignan unas cuotas pesqueras en las aguas en donde también pescan nuestros pescadores españoles", así como una Comisión Europea que "carga las tintas contra una actividad esencial tradicional", a la que "no protege".

De hecho, "parece que más bien trabaja para otros, que abre las puertas para aquellos que no imponen una serie de obligaciones en el ámbito fiscal, laboral y medioambiental", o que no aplican restricciones que existen en Europa, como es el caso de China, ha ejemplificado Rodríguez Almeida.

Así, ha condenado el "fanatismo climático, una de las grandes amenazas" para la actividad pesquera, y ha apostado por un cambio en defensa de un sector que solo quiere "poder ejercer su profesión, que se entienda" y que "no se grave con esta voracidad fiscal que tiene el Gobierno de España", que bate "récord de recaudación año a año".

Como ha destacado, el sector enfrenta sus propios retos, en especial el relevo generacional y el encarecimiento de materias primas. De ahí la iniciativa aprobada el pasado mes de octubre en el Parlamento de Cantabria, a propuesta de Vox, para que se reduzca al 4% el IVA de los productos del mar.

En su visita, el responsable de Industria de Vox, que ha visitado la lonja y la sala de máquinas de un barco, ha calificado el Puerto de Santoña como una "referencia para todos los pescadores del norte de España", y ha apostado por trabajar para que las siguientes generaciones "también quieran seguir trabajando en el mar y que sigan prosperando y sacando delante a sus familias".