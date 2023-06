Vox exige la retirada de la bandera LGBTI del edificio de la Delegación del Gobierno

SANTANDER, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Vox Cantabria y cabeza de lista al Congreso, Emilio del Valle, ha exigido que se retire de la fachada de la Delegación del Gobierno, en la calle Calvo Sotelo de Santander, la bandera LGBTI colocada el pasado viernes con motivo del Día Internacional del Orgullo que se celebra este miércoles, 28 de junio.

Según ha indicado Del Valle, la sentencia del Tribunal Supremo 1163/2020 del 26 de mayo fija como doctrina que no resulta compatible con el marco constitucional y legal vigente, y en particular, con el deber de objetividad y neutralidad de las administraciones públicas, la utilización de banderas no oficiales en el exterior de los edificios y espacios públicos, aún cuando las mismas no sustituyan, sino que concurran, con la bandera de España y las demás legal o estatutariamente instituidas.

En este sentido, el presidente de Vox Cantabria ha explicado en un comunicado que "la Ley señala que la bandera de España deberá ondear en el exterior y ocupar el lugar preferente en el interior de todos los edificios y establecimientos de la Administración central, institucional, autonómica provincial o insular y municipal del Estado".

Asimismo, la bandera de España debe ser "la única que ondee y se exhiba en las sedes de los órganos constitucionales del Estado y en la de los órganos centrales de la Administración del Estado".

"En dicha Ley, concretamente en el artículo noveno, se indica que las autoridades corregirán en el acto las infracciones de esta ley restableciendo la legalidad que haya sido conculcada", ha señalado Del Valle, quien ha lamentado que "un año más el Gobierno socialcomunista se salta la Ley colocando banderas no oficiales en edificios públicos sin importarle las consecuencias".