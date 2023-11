Vox rechaza la subida del sueldo del Gobierno: "Hay disfunciones pero ni el momento es adecuado ni las formas"

SANTANDER, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

Vox se opone a la subida del 6,9% del sueldo de la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, y de los consejeros anunciada para 2024, no porque no crea en la "necesidad" de que los políticos estén "bien remunerados" o no reconozca que hay "disfunciones", sino porque "ni el momento es adecuado ni las formas".

"La sociedad lo está pasando tan mal que el peor mensaje que les podemos trasladar a los ciudadanos es que mientras ellos padecen, los políticos nos subimos el sueldo", ha afirmado la portavoz de Vox en el Parlamento regional, Leticia Díaz, al ser cuestionada por la subida salarial anunciada este martes por la consejera de Presidencia, Isabel Urrutia, que se introducirá a través de una enmienda del PP a los Presupuestos Generales de Cantabria de 2024.

Díaz ha asegurado que "una de las banderas" de Vox es el rechazo al incremento del gasto político. En este sentido, ha indicado que su partido ya se opuso a la subida del sueldo de los diputados regionales y se va a oponer "a cualquier subida del sueldo" de los políticos.

Además, respecto a los argumentos dados por el Gobierno para justificar la medida, ha señalado que cuando uno se plantea "corregir disfunciones", "lo que hay que hacer es poner de acuerdo a las fuerzas políticas y hacerlo es unos parámetros de racionalidad que no supongan escandalizar" como, a su juicio, hizo el Gobierno con la subida inicialmente planteada del 20%, a la que se renunció horas después de hacerse pública y que ahora quedará en un 6,9%.

Por todo ello, Vox dirá que no a este incremento salarial, que "supone" que el PP ya tenga "cerrado" el asunto con el PRC. Precisamente, poco antes de las declaracione de Díaz, su homólogo regionalista, Pedro Hernando, señaló que la subida es "razonable y adecuada".