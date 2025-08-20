Vuelca un vehículo en la CA-185 en Camaleño y el conductor sale ileso

SANTANDER 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un vehículo ha volcado en el kilómetro 8,5 de la carretera autonómica CA-185, a la altura de Camaleño y el conductor ha salido por sus propios medios y no ha precisado asistencia sanitaria.

Los Bomberos del Gobierno de Cantabria se trasladaron hasta el lugar del accidente y comprobaron que la víctima estaba ilesa y en buen estado.

Los efectivos aseguraron la zona y pusieron el turismo sobre las cuatro ruedas para su retirada por parte de la grúa, ha informado el Centro de Emergencias 112 en su cuenta de X.